HP готовит к выпуску ноутбук для разработчиков на базе AMD Ryzen и Pop!_OS

HP объявила о предстоящем выходе ноутбука HP Dev One, созданного в сотрудничестве с компанией System76. Новинка предназначена для разработчиков и работает под управлением Pop!_OS, бесплатного дистрибутива Linux с открытым исходным кодом. HP имеет опыт производства ноутбуков на Linux, как, например, ранее вышедший HP ZBook G7 под управлением Linux, предназначенный для разработчиков.

Новая модель HP Dev One базируется на процессоре AMD Ryzen 7 PRO 5000-й серии. Ноутбук оснащён 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и антибликовым покрытием, имеет на борту до 16 Гбайт оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц, 1 Тбайт хранилища PCIe NVMe M.2 (для пользователя доступно 995,3 Гбайт).

Как утверждает ресурс phoronix.com, спецификации достаточно неплохие, и наличие процессора AMD Ryzen с графикой Radeon наверняка больше придётся по душе многим пользователям платформы Linux с открытым исходным кодом по сравнению с решениями на чипах Intel + NVIDIA, представленными на рынке. Разве что ОЗУ в объёме 16 Гбайт может оказаться недостаточно для разработчиков.

Цена HP Dev One стартует с $1099. Сроки выхода устройства станут известны немного позже.