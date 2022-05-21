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HP готовит к выпуску ноутбук для разработчиков на базе AMD Ryzen и Pop!_OS

HP объявила о предстоящем выходе ноутбука HP Dev One, созданного в сотрудничестве с компанией System76. Новинка предназначена для разработчиков и работает под управлением Pop!_OS, бесплатного дистрибутива Linux с открытым исходным кодом. HP имеет опыт производства ноутбуков на Linux, как, например, ранее вышедший HP ZBook G7 под управлением Linux, предназначенный для разработчиков.

Источник изображения: hpdevone.com

Источник изображения: hpdevone.com

Новая модель HP Dev One базируется на процессоре AMD Ryzen 7 PRO 5000-й серии. Ноутбук оснащён 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и антибликовым покрытием, имеет на борту до 16 Гбайт оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц, 1 Тбайт хранилища PCIe NVMe M.2 (для пользователя доступно 995,3 Гбайт).

Как утверждает ресурс phoronix.com, спецификации достаточно неплохие, и наличие процессора AMD Ryzen с графикой Radeon наверняка больше придётся по душе многим пользователям платформы Linux с открытым исходным кодом по сравнению с решениями на чипах Intel + NVIDIA, представленными на рынке. Разве что ОЗУ в объёме 16 Гбайт может оказаться недостаточно для разработчиков.

Цена HP Dev One стартует с $1099. Сроки выхода устройства станут известны немного позже.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: hp, linux, ноутбук, разработчики
hp, linux, ноутбук, разработчики
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