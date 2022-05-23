Журналисты раньше времени рассказали о новой игре от авторов FlatOut и Wreckfest

Польский портал ZdobywcyGier.eu опубликовал (и уже удалил) материал с первыми подробностями Stuntfest — следующей игры от финской студии Bugbear Entertainment (Wreckfest, серия FlatOut).

В ZdobywcyGier.eu уверяют, что видели кадры и скриншоты Stuntfest. Разработчики якобы черпают вдохновение из своих прошлых творений, а также Trackmania и прошлогодней Destruction AllStars.

От FlatOut в новой игре — гонки на уничтожение и запуск водителя через лобовое стекло, от Wreckfest — физика машин, от Trackmania — заезды по гигантским склонам с трамплинами, а от Destruction AllStars — возможность выходить из авто.

Оказавшись за пределами средства передвижения (его позволяют призвать в любой момент), гонщик может свободно перемещаться по арене и использовать предметы (привязаны к триггерам геймпада).

Что касается машин, то обещают большое разнообразие моделей (пикапы, багги, спорткары, седаны), настройку цвета, механику повреждений в духе Wreckfest и специальные способности (например, планер).

Как и в случае с Wreckfest, выпуск и дистрибуцию Stuntfest взяло на себя издательство THQ Nordic. По его же запросу редакция ZdobywcyGier.eu и удалила статью о предстоящей игре.

Для каких платформ разрабатывается Stuntfest, на данном этапе неясно. Официальный анонс ожидается в текущем году — ZdobywcyGier.eu ставит на презентацию THQ Nordic Digital Showcase, которая пройдёт 12 августа.