Поставщиком фронтальных камер для iPhone 14 впервые станет южнокорейская LG Innotek

По сообщениям сетевых источников, компания Apple будет использовать в iPhone 14 фронтальные камеры южнокорейской LG Innotek. Отмечается, что изначально Apple планировала перейти на камеры от LG Innotek в iPhone 15, но было принято решение о смещении сроков из-за проблем с качеством датчиков китайского производства.

LG Innotek уже является поставщиком датчиков для основных камер iPhone. Что касается фронтальных камер, то вторым поставщиком Apple здесь станет японская компания Sharp. Источник сообщил, что стоимость фронтальной камеры iPhone 14 вырастет примерно в три раза по сравнению с устройствами предыдущего поколения, поскольку датчики южнокорейской компании стоят дороже производимых в Китае аналогов. Вероятно, это скажется и на финальной стоимости iPhone 14.

Расширение партнёрства с Apple может оказать выгодным для LG Innotek. Ожидается, что только с заказов на фронтальные камеры для iPhone 14 компания получит миллиарды долларов прибыли. В дополнение к камерам LG Innotek наладила производство некоторых ключевых оптических компонентов, в том числе комплектующих для систем оптической стабилизации, печатных плат камер и приводов. Ранее эти компоненты поставлялись партнёрами LG Innotek, а компания осуществляла сборку готовых модулей и передавала их на сборочные заводы Apple. По слухам, в этом году основная камера iPhone 14 будет построена вокруг основного датчика на 48 Мп.