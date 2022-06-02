Обзор и тест СЖО Phanteks Glacier One 240 T30: ломая стереотипы

Системы жидкостного охлаждения необслуживаемого типа уже давно и прочно закрепились в системных блоках пользователей, что, впрочем, неудивительно, ведь преимуществ у них хватает: они универсальны и просты в установке, их не нужно обслуживать, они достаточно надёжны, а также эффективно охлаждают процессор. Правда, про эффективность нужно оговориться: это справедливо только для систем жидкостного охлаждения с радиаторами размерами от 280 мм и больше, поскольку более компактные AiO СЖО не могут составить конкуренцию высокопроизводительным воздушным кулерам.

Судя по всему, компания Phanteks не согласна с последним утверждением и решила выпустить свою версию 240-мм системы жидкостного охлаждения необслуживаемого типа под названием Glacier One 240 T30.

Данная модель отличается от нескольких десятков других систем такого типа, представленных на российском рынке, радиатором увеличенной толщины и парой новых технологичных вентиляторов Phanteks PH-F120T30 толщиной 30 мм. Есть у новинки ещё пара интересных особенностей, но всё же для нас главное, как она себя проявит в сравнении с суперкулером и сможет ли сломать сложившийся стереотип о несравнимости 240-мм AiO СЖО с суперкулерами. Ответы на эти и другие вопросы вы найдёте в нашей сегодняшней статье.

⇡#Обзор AiO СЖО Phanteks Glacier One 240 T30

⇡#Технические характеристики и стоимость

Наименование характеристик Phanteks Glacier One 240 T30 (PH-GO240T30) Радиатор Размеры (Д × Ш × В), мм 273 × 120 × 38 Размеры оребрения радиатора (Д × Ш В), мм 240 × 115 × 26 Материал радиатора Алюминий Число каналов в радиаторе, шт. 10 Расстояние между каналами, мм 11,5 Плотность радиатора, FPI 21 Термическое сопротивление, °C/W н/д Объём хладагента, мл н/д Вентиляторы на радиаторе Количество вентиляторов 2 Модель вентилятора Phanteks PH-F120T30 Типоразмер 120 × 120 × 30 Диаметр крыльчатки/статора, мм 112 / 46,5 Количество и тип подшипника(ов) 1, FDB Скорость вращения, об/мин 1200 / 2000 / 3000 (ШИМ-регулировка) Максимальный воздушный поток, CFM 39,1 / 67,0 / 101,0 Уровень шума, дБА 11,1 / 27,3 / 39,7 Максимальное статическое давление, мм H 2 O 1,27 / 3,30 / 7,11 Номинальное/стартовое напряжение, В 12 / 4,8 Энергопотребление: заявленное (измеренное), Вт 0,55 (0,57) / 1,58 (1,61) / 4,32 (4,30) Срок службы, часов/лет 150 000 / >17 Вес одного вентилятора, г 231 Длина кабеля, мм 130+390 Помпа Размеры, мм ∅72 × 30 Производительность, л/ч н/д Высота подъёма воды, м н/д Скорость ротора помпы (заявленная/измеренная), об/мин 800–2800 / 2780 Тип подшипника н/д Срок службы подшипника, часов/лет н/д Номинальное напряжение, В 12 Энергопотребление: заявленное/измеренное, Вт 3,6 / 2,16 Уровень шума, дБА н/д Длина кабеля, мм 240 Водоблок Материал и структура Никелированная медь, микроканальная структура Совместимость с платформами Intel LGA115(х)/1200/1700/2011(v3)/2066 AMD Socket AM4 Дополнительно Длина шлангов, мм 375 Внешний/внутренний диаметр шлангов, мм 11,0 / 6,0 Хладагент Нетоксичный, антикоррозионный (пропиленгликоль) Максимальный уровень TDP, Вт Не заявлен Термопаста Нанесена на основание водоблока + шприц Phanteks PH-NDC [4,5 Вт/(м∙К)] Подсветка Крышки помпы (регулируемая, адресуемая) Общий вес системы, г 1290 Гарантийный срок, лет 6 Страна производства Китай Розничная стоимость, ₽ 14 100

⇡#Упаковка и комплектация

Phanteks Glacier One 240 T30 поставляется в компактной коробке тёмно-серого цвета. Упаковка красивая: на её лицевой стороне изображена сама система с подсвеченным водоблоком, а над ней – серебристыми буквами набрано название модели СЖО.

На других сторонах коробки указаны размеры радиатора, перечислены ключевые особенности системы, а также приведены её подробные технические характеристики с перечнем поддерживаемых процессорных разъёмов.

В основную коробку вставлена картонная корзина с отсеками для компонентов, накрытая сверху картонкой с благодарностью за выбор продукта Phanteks.

Вместе с системой поставляются два набора комплектующих в отдельных пакетах, крышка водоблока с подсветкой и инструкция по установке.

В число комплектующих вошли две прижимные пластины на водоблок, одна усилительная пластина, кабели для вентиляторов и подсветки, наборы винтов и втулок, три фиксатора для шлангов и термопаста Phanteks PH-NDC с заявленной теплопроводностью 4,5 Вт/(м∙К).

Phanteks Glacier One 240 T30 выпускается в Китае, и на неё предоставляется шестилетняя гарантия. Стоимость системы в российских магазинах составляет примерно 14 тысяч рублей. Очевидно, что для СЖО с 240-мм радиатором и парой вентиляторов цена высокая, но всё же далеко не рекордная.

Phanteks Glacier One 240 T30 основана на платформе Asetek, поэтому принципиальных отличий в конструкции от других систем жидкостного охлаждения необслуживаемого типа не имеет. Правда, есть некоторые нюансы, которые всё и решают.

Конструкция проста до невозможности: алюминиевый радиатор соединён с блоком помпы и медного теплообменника двумя гибкими шлангами. Контур заправлен антикоррозионным и нетоксичным хладагентом, замена или дозаправка которого не предусмотрены.

Не секрет, что любая СЖО должна быть сбалансирована, но всё же именно радиатор системы жидкостного охлаждения является основополагающим её элементом и во многом предопределяет уровень эффективности охлаждения.

Поэтому в Phanteks, используя всё тот же недорогой алюминий, увеличили толщину радиатора со стандартных для Asetek-систем 25 мм до 38 мм, то есть более чем на 50%!

При этом по длине и ширине радиатор остался таким же компактным: 273 × 120 мм. А вот его площадь увеличилась значительно, поскольку толщина самого оребрения здесь составляет 26 мм против 17 у других 240-мм радиаторов, или плюс 52,9%.

Всего в радиаторе 10 каналов, по которым насосом прокачивается хладагент, а между ними приклеена алюминиевая гофролента. Расстояние между каналами равно 11,5 мм. Плотность радиатора составляет 21 FPI.

Из увеличенного торца радиатора Phanteks Glacier One 240 T30 выходят два фитинга, на которых опрессованы шланги.

Длина шлангов составляет 375 мм, а их внешний диаметр равен 11 мм. В комплекте системы есть три пластиковых фиксатора для смыкания шлангов друг с другом.

На другом конце шлангов – поворотные фитинги (на 90°), выходящие из помпы. О самой помпе традиционно известно мало. В Phanteks заявляют о применении в системе насоса седьмого поколения, но в чём именно заключается его новизна — не известно.

Нам хотелось бы отметить, что двигатель помпы оснащён ШИМ-регулировкой и вращает ротор в скоростном диапазоне от 800 до 2800 об/мин.

Помпа оказалась весьма экономичной. При заявленных в спецификациях 3,6 Вт на максимальной скорости она потребляла лишь 2,16 Вт. Кабель у неё короткий – всего 240 мм.

В основание помпы встроен медный водоблок с внутренней микроканальной структурой. Качество обработки контактной поверхности водоблока близко к идеальному, а к ровности нет никаких вопросов.

На основание водоблока сразу же нанесён густой термоинтерфейс серого цвета, но в комплекте с СЖО есть и отдельная термопаста для повторной установки водоблока на процессор. Со штатной получился такой вот отпечаток.

Заканчивая краткий разбор водоблока, добавим, что на него можно установить декоративную пластиковую крышку с подсветкой, эффектность которой мы вам продемонстрируем далее по ходу статьи.

Если не принимать во внимание помпу «седьмого поколения», то второй (а может, и первой) важной особенностью Phanteks Glacier One 240 T30 являются новейшие вентиляторы Phanteks PH-F120T30. Их главная характеристика – увеличенная с 25 до 38 мм толщина. Но и на этом их отличия не заканчиваются.

Агрессивная семилопастная крыльчатка вентилятора изготовлена из высокопрочного жидкокристаллического полимера (LCP), не подверженного температурным расширениям (очень низкий коэффициент теплового расширения). Благодаря этому, а также идеальной балансировке крыльчатки, зазор между торцами лопастей и внутренней поверхностью рамки не превышает 0,5 мм. Сама рамка усилена дополнительными рёбрами с торцов.

Вентиляторы получились сравнительно тяжёлыми — масса одной такой «вертушки» равна 231 грамму. При этом они крайне прочные и должны быть весьма долговечными. Также нельзя не отметить исключительно высокое качество исполнения вентиляторов. Похоже, что у ценителей дорогой продукции австрийской фирмы, прекратившей поддержку российских пользователей, появилась более чем достойная альтернатива.

Скорость вращения регулируется широтно-импульсной модуляцией (PWM) в трёх диапазонах. Верхняя граница скорости для каждого диапазона активируется маленьким переключателем на статоре.

Неудобно, что для активации необходимого режима скорости вентиляторы придётся сначала снять с радиатора. В режиме Advanced скорость равна 3000 об/мин, в режиме Performance – 2000 об/мин, а в режиме Hybrid 1200 об/мин.

Максимальный воздушный поток заявлен, соответственно скоростям, на уровне 101,0, 67,0 и 39,1 CFM, статическое давление – 7,11, 3,30 и 1,27 мм H 2 O, а уровень шума – 39,7, 27,3 и 11,1 дБА.

Вентиляторы базируются на высокоточном гидродинамическом подшипнике с нормативным сроком службы 150 тысяч часов, или не менее чем 17 лет непрерывной работы.

В Phanteks PH-F120T30 используется трёхфазный электродвигатель производства Sunon с пониженными уровнем шума и энергопотреблением. Так, например, на максимальных 3000 об/мин энергопотребление вентилятора составило всего 4,3 Вт, а на 1200 об/мин оно не превышало 0,6 Вт. Стартовое напряжение равно 4,8 В. Длина кабеля всего 130 мм, но вентиляторы соединяются последовательно и подключаются к одному разъёму, для чего они также оснащены 390-мм удлинителем.

В углах рамок вентиляторов вклеены резиновые уголки, уменьшающие возможные вибрации и снижающие тем самым уровень шума.

На радиаторе вентиляторы закрепляются винтами с подложенными под них шайбами. Подсветки у вентиляторов нет, ну и правильно – нечего таким серьёзным вещам всяким баловством заниматься.



В собранном и готовом к установке состоянии Phanteks Glacier One 240 T30 выглядит следующим образом.

Масса системы в полном «боевом оснащении» составляет 1290 граммов, что даже меньше, чем у многих суперкулеров. Толщина радиатора с вентиляторами и винтами составляет 73 мм.

⇡#Совместимость и установка

Для размещения Phanteks Glacier One 240 T30 внутри корпуса системного блока в нём должны быть два рядом расположенных посадочных места под 120-мм вентиляторы. Такие возможности сегодня есть у подавляющего большинства корпусов, включая самые недорогие модели. Что касается водоблока СЖО, то его можно установить на процессоры AMD Socket AM4 и процессоры Intel с разъёмами LGA115x/1200/1700/2011(v3)/2066. Для того чтобы сделать процедуру установки максимально простой и понятной, с сайта Phanteks можно скачать инструкцию (формат PDF, 2,4 Мбайт) или воспользоваться её бумажной версией из коробки.

Принцип установки абсолютно такой же, как и на других системах жидкостного охлаждения необслуживаемого типа Asetek. Мы приведём три фото процесса установки, не требующих комментариев.

А вот что нужно отметить, так это хлипкость пластиковой backplate, что видно даже на фотографии выше. Полагаем, что комплектной усилительной пластине не помешало бы быть более прочной, особенно в случае установки водоблока на процессоры семейства Alder Lake.

Завершающим этапом установки Phanteks Glacier One 240 T30 является размещение над водоблоком панели с подсветкой и эффектом бесконечности. Подсветка подключением к материнской плате через ARGB-коннектор синхронизируется с подсветкой других компонентов системного блока.

Выглядит она действительно красиво и оригинально – дорожка из светодиодов уходит как бы внутрь водоблока.

⇡#Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Оценка эффективности системы Phanteks Glacier One 240 T30 и её соперника была проведена в корпусе системного блока на следующей конфигурации:

Частоту центрального процессора при BCLK 100 МГц, множителе 50 и напряжении 1,215 В (LLC6) мы зафиксировали на отметке 5,0 ГГц для производительных ядер и на 4,0 ГГц для энергоэффективных. С такими настройками уровень тепловыделения процессора достигал отметки 175 ватт. Да, для СЖО это совсем немного, но это лишь начало тестов, дальше будет и более серьёзная нагрузка.

Напряжение модулей оперативной памяти было зафиксировано на уровне 1,43125 В, а её частота составляла 3,733 ГГц с основными таймингами 15-15-15-30 CR2.

Тестирование было проведено в операционной системе Microsoft Windows 11 версии 21H2 (22000.675). Программное обеспечение, использованное для теста:

Prime95 30.8 build 2 – для создания стресс-нагрузки на процессор (режим Small FFTs без AVX, два последовательных цикла по 13-14 минут);

HWiNFO64 7.23-4750 – для мониторинга температур и визуального контроля всех параметров системы.

Снимок экрана во время одного из циклов тестирования выглядит следующим образом.

Нагрузка на процессор создавалась двумя последовательными циклами Prime95. На стабилизацию температуры CPU между циклами отводилось по 14-15 минут. За окончательный результат, который вы увидите на диаграмме, принята максимальная температура наиболее горячего из шести производительных ядер центрального процессора в пике нагрузки и в режиме простоя, а также средняя максимальная температура по всем таким ядрам. Кроме этого, в отдельной таблице будут приведены температуры всех ядер процессора, их усреднённые значения и дельта температур между ядрами. Температура в помещении контролировалась установленным рядом с системным блоком электронным термометром с точностью измерений 0,1 °C и с возможностью почасового мониторинга изменения температуры в помещении за последние 6 часов. Во время данного тестирования температура колебалась в диапазоне 25,4–25,8 °C (дельта учитывалась в результатах).

Измерение уровня шума систем охлаждения проводилось электронным шумомером «ОКТАВА-110А» в период от ноля до трёх часов ночи в полностью закрытой комнате площадью около 20 м2. Уровень шума измерялся вне корпуса системного блока, когда источником шума в комнате являлась только система охлаждения и её вентиляторы. Шумомер, зафиксированный на штативе, всегда располагался строго в одной точке на расстоянии ровно 150 мм от ротора вентилятора. Системы охлаждения размещались на самом углу стола на подложке из вспененного полиэтилена. Нижняя граница измерений шумомера составляет 22,0 дБА, а субъективно-комфортный (просьба не путать с низким!) уровень шума систем охлаждения при измерениях с такого расстояния находится около отметки 36 дБА. За условно-низкий уровень шума мы принимаем значение 33 дБА.

Оценку эффективности охлаждения и уровня шума новой Phanteks Glacier One 240 T30 мы провели в сравнении с показателями двухбашенного суперкулера NH-D15S chromax.black с двумя вентиляторами, который является наиболее эффективной системой воздушного охлаждения из побывавших у нас на тестах и своеобразной «лакмусовой бумажкой» для сравнения всех других систем.

Скорость вращения крыльчаток вентиляторов тестируемых систем охлаждения регулировалась изменением напряжения в диапазоне от 800 об/мин до их максимума с шагом 200 об/мин (400 об/мин в верхнем скоростном диапазоне) с помощью специального контроллера, точность которого составляет ±10 об/мин. У вентиляторов Phanteks Glacier One 240 T30 скорость ниже 970 об/мин напряжением не опускалась, поэтому на диаграмме нижняя граница их работы составляет 1000 об/мин.

⇡#Результаты тестов и их анализ

Итак, Phanteks Glacier One 240 T30 действительно ломает стереотип о 240-мм СЖО необслуживаемого типа и с лёгкостью демонстрирует эффективность выше уровня одного из самых производительных воздушных кулеров. Причём мы заявляем это без всяких оговорок касательно условий или уровня шума, ведь даже на минимально возможных 1000 об/мин при 32,6 дБА СЖО на пол градуса Цельсия эффективнее суперкулера на максимальных 1550 об/мин, когда он шумит на все 49,8 дБА. Если же попытаться сопоставить эффективность двух этих систем при одинаковом уровне шума, то Glacier One 240 T30 при 2000 об/мин и 50,2 дБА эффективнее суперкулера на 3,2 градуса Цельсия при максимальной скорости двух его вентиляторов и уровне шума 49,8 дБА. Разница невелика, но не торопите события, это только начало тестов.

Кроме всего здесь сказанного, обращаем внимание на очень небольшое снижение эффективности Glacier One 240 T30 при уменьшении скорости вентиляторов с максимальных 2970 об/мин до минимально возможных 1000 об/мин, составившее всего 5,6 градуса Цельсия. Это говорит о высокой теплоёмкости радиатора СЖО, толщину которого в Phanteks увеличили до 38 мм. Если бы инженеры компании оставили радиатор толщиной 25 мм, то таких результатов мы бы сегодня не увидели.

Следующим этапом тестирования стала проверка эффективности систем охлаждения на частоте производительных ядер процессора 5,1 ГГц при напряжении 1,270 В и том же уровне LLC 6.

С такими настройками уровень тепловыделения процессора превысил отметку 190 ватт. Результаты приведены на следующей диаграмме и в таблице.

Увеличение тепловыделения процессора позволило Phanteks Glacier One 240 T30 ещё сильнее нарастить своё преимущество перед суперкулером Noctua NH-D15S chromax.black. Теперь на максимальных оборотах оно достигает 6,3 градуса Цельсия, а на минимальных – более 11 градусов Цельсия! При практически одинаковом уровне шума – 2000 об/мин и 50,2 дБА для Phanteks против 1550 об/мин и 49,8 дБА для Noctua – преимущество новой СЖО составляет 4,4 градуса Цельсия. И в очередной раз отметим очень небольшое снижение эффективности СЖО при уменьшении скорости толстых вентиляторов Phanteks PH-F120T30, обеспечивающих высокое давление и большой воздушный поток даже на невысоких скоростях работы.

Жирную точку в сегодняшнем противостоянии Phanteks Glacier One 240 T30 и суперкулера поставит разгон процессора до 5,2 ГГц при напряжении 1,335-1,340 В.

В этом случае уровень тепловыделения процессора, по данным HWiNFO64, достигал почти 210 ватт, то есть нагрузка вполне себе серьёзная. Результаты мы приведём в виде двух скриншотов.

Здесь Phanteks Glacier One 240 T30 разобралась с суперкулером максимально уверенно, опередив его по пиковой температуре на 10 градусов Цельсия. Ранее такое преимущество могли демонстрировать только СЖО с 360-мм радиаторами и тремя вентиляторами. При этом мы даже не стали выкручивать вентиляторы СЖО на максимальные 3000 об/мин, сопоставив обе системы охлаждения при практически одинаковом уровне шума. Может ли Glacier One 240 T30 обеспечить разогнанному до 5,2 ГГц процессору стабильность на меньших скоростях вентиляторов? Может! Например, при 1200 об/мин и 36,0 дБА СЖО по-прежнему справлялась с процессором, пиковая температура которого достигала 92 градусов Цельсия. А вот при 1000 об/мин уже не справлялась, но и достигнутый результат весьма впечатляет.

На график с уровнем шума мы включили результаты ещё одной системы жидкостного охлаждения, протестированной по точно такой же методике и в идентичных условиях, – Phanteks Glacier One 360MP. У неё три 120-мм вентилятора, но толщиной 25 мм, а не 30 мм, как у Phanteks Glacier One 240 T30. Посмотрим на результаты.

Субъективно комфортного уровня шума на границе 36,0 дБА Phanteks Glacier One 240 T30 достигает при снижении скорости вентиляторов до 1200 об/мин, а крайне тихой систему можно назвать примерно на 1000 об/мин. Правда, небольшой дискомфорт в акустику СЖО вносит помпа, уровень шума которой на максимальной скорости ротора составляет 34,5 дБА (не самая тихая из AiO СЖО). Но если активировать PWM-регулировку, то шум насоса без стрессовой нагрузки на процессор будет ниже. Впрочем, помпа в большинстве случаев работает тише вентиляторов Phanteks. Последние в целом оставили очень приятное впечатление и, по субъективной оценке автора этого обзора, по уровню шума ни в чём не уступают общепризнанным лидерам Noctua или be quiet!

Phanteks Glacier One 240 T30 – единственная в своём роде система жидкостного охлаждения необслуживаемого типа с 240-мм радиатором, которая смогла продемонстрировать эффективность охлаждения значительно выше эффективности суперкулера. Такой результат был достигнут в первую очередь благодаря двум ключевым факторам: использованию радиатора увеличенной до 38 мм толщины и установке на него двух мощных и долговечных вентиляторов Phanteks PH-F120T30 толщиной 30 мм. В сухом остатке такая СЖО оказалась эффективнее суперкулера на величину вплоть до 10 градусов Цельсия.

Кроме этого, систему наделили помпой седьмого поколения с ШИМ-управлением и подсвечиваемым кожухом с эффектом бесконечности, для шлангов предусмотрены красивые скобы, а в комплекте есть дополнительная термопаста для повторной установки СЖО. Из недостатков мы нашли только один – хлипкая усилительная пластина для установки водоблока на Intel. Стоимость Phanteks Glacier One 240 T30 нельзя назвать доступной, но среди брендовых 240-мм систем это далеко не самая дорогая модель. Зато уж точно самая эффективная. В общем, рекомендуем – не пожалеете.