В России сумма несостоявшихся госзакупок в IT выросла более чем в полтора раза

Уход зарубежных производителей и нарушение логистики привели к тому, что с начала года в России не состоялось 9,5 тыс. госзакупок в технологической сфере на общую сумму в 27 млрд рублей. Наиболее критичная ситуация сложилась в сфере проектирования и разработки IT-решений — там объём сорванных госзакупок в деньгах вырос более чем в полтора раза. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчёт «РТС-тендер» по статистике реализованных госзакупок в сфере IT с 1 января по 15 мая 2022 года.

В отчёте сказано, что за аналогичный период прошлого года не состоялось около 9 тыс. госзакупок на сумму в 24 млрд рублей. Согласно имеющимся данным, в сфере телеком-услуг не было реализовано около 1,1 тыс. закупок, в области IT-решений — 704 тендера, в области оказания услуг по управлению компьютерным оборудованием — 1,8 тыс. закупок.

С начала этого года в сфере проектирования и разработки IT-решений не состоялось более 2 тыс. закупок на сумму 9 млрд рублей, что в денежном выражении на 56 % больше, чем за аналогичный отрезок прошлого года. «Это связано с общим оттоком IT-специалистов, а также уходом или частичным закрытием проектов иностранными компаниями. Качественных отечественных программных решений мало», — считает генеральный директор «РТС-тендера» Владимир Лишенков.

Российская ассоциация электронных коммуникаций 22 марта сообщила, что в первой волне релокации из России уехало от 50 до 70 тыс. IT-специалистов. На тот момент прогнозировалось, что ещё 100 тыс. специалистов покинут страну в апреле. Кроме того, за последние несколько месяцев с российского рынка ушли многие крупные IT-компании, такие как Microsoft, SAP, IBM, Oracle и др. В настоящее время в реестре аккредитованных IT-компаний Минцифры зарегистрировано более 25 тыс. организаций, но непосредственно продуктов отечественного ПО, по состоянию на 20 мая, только 13,4 тыс. единиц.