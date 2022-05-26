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Biostar показала плату X670E Valkyrie для процессоров Ryzen 7000

Компания Biostar показала на выставке Computex 2022 материнскую плату X670E Valkyrie на базе флагманского чипсета AMD X670E. Новинка предназначена для грядущих процессоров Ryzen 7000 (Raphael).

Источник изображений: Biostar

Источник изображений: Biostar

Обо всех технических характеристиках платы X670E Valkyrie производитель пока не рассказал. Новинка оснащена двумя разъёмами PCIe 5.0 x16. Однако при установке двух видеокарт количество выделенных линий PCIe делиться между ними пополам, оба слота будут работать в режиме x8. Также предусмотрен третий разъём PCIe 4.0 х16.

Новинка получила четыре слота M.2 для твердотельных накопителей, но сколько из них поддерживают PCIe 5.0 не уточняется. Как минимум самый верхний должен соответствовать новому стандарту. Также имеется один слот M.2 Key-E для беспроводного модуля Wi-Fi/Bluetooth.

У новинки также заявлено наличие 2,5-гигабитного сетевого адаптера, разъёмов HDMI и DisplayPort, шести портов SATA III, двух USB Type-C Gen 3.2 2x2 (один передний, один задний), а также аудиокодека Realtek и пары коннекторов для ARGB-подсветки. Плата также получила индикатор POST-кодов, кнопки сброса BIOS, старта и перезагрузки.

Любопытно, что Biostar является единственным производителем материнских плат, который в рамках Computex 2022 озвучил, оперативную память с какой частотой поддерживает её новинка. Модель X670E Valkyrie позволяет установить четыре модуля ОЗУ DDR5-5600. Однако следует напомнить, что платформа AMD AM5 может поддерживать ещё более скоростные модули ОЗУ. Например, AMD проводила свою презентацию с использованием памяти DDR5-6000 и даже DDR5-6400.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

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Рубрики: Новости Hardware, материнские платы,
Теги: biostar, amd x670e, материнские платы, computex 2022
biostar, amd x670e, материнские платы, computex 2022
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