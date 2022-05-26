Gucci и Oura представили смарт-кольцо за $950

Модный дом Gucci и финский производитель электроники Oura представили совместный продукт — смарт-кольцо с предсказуемым названием Gucci x Oura Ring. Устройство предлагает расширенный мониторинг состояния здоровья, а также персональные рекомендации для его поддержания.

В реальности Gucci x Oura Ring представляет собой ранее выпущенный трекер Oura 3 с выполненными из 18-каратного золота логотипом модного дома и орнаментом, расположенными по внешней стороне устройства. Сам корпус кольца выполнен из титана с чёрным PVD-напылением — оно напоминает ювелирные изделия Gucci, только вместо драгоценных камней здесь различные сенсоры Oura.

Кольцо Gucci x Oura Ring доступно для заказа на сайте итальянского модного дома по цене $950. Это, конечно, существенно дороже, чем $299, в которые оценивается устройство в его оригинальном исполнении, однако в повышенную стоимость модной версии включена пожизненная подписка на сервис Oura. Ранее финская компания подвергалась критике за то, что часть функций устройства была доступна только для премиум-подписчиков, готовых платить $6,99 в месяц. Поэтому более высокую цену на модный аксессуар можно расценивать и как инвестицию.