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Cubot представила компактный смартфон Pocket с «крошечным» 4-дюймовым экраном QHD+

Компания Cubot анонсировала довольно необычный смартфон под названием Pocket. Экран устройства имеет размер всего 4 дюйма по диагонали, тогда как у большинства современных аппаратов этот показатель превышает 6 дюймов.

Источник изображений: Cubot

Источник изображений: Cubot

Применена панель формата QHD+. Во фронтальной части установлена камера на основе 5-мегапиксельной матрицы, в тыльной — на базе 16-мегапиксельной. Общие габариты новинки составляют 119 × 58 × 12,5 мм.

Задействован процессор Unisoc Tiger T310. Он содержит четыре вычислительных ядра с тактовой частотой до 2,0 ГГц. Интегрированный модем обеспечивает поддержку сетей LTE (TDD и FDD), TD-SCDMA, WCDMA, CDMA и GSM. Объём оперативной памяти составляет 4 Гбайт.

В оснащение входит флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт. Его можно дополнить картой microSD. Есть адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n и Bluetooth 5.0, контроллер NFC и порт USB Type-C.

За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3000 мА·ч. Установлена операционная система Android 11. Поддерживается применение двух карт Nano SIM.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: cubot, смартфон
cubot, смартфон
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