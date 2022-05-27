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MSI выпустила эксклюзивную версию GeForce RTX 3080 10GB Suprim X Assassin’s Creed Valhalla Edtion

Компания MSI выпустила специальную версию графического ускорителя GeForce RTX 3080 10GB в исполнении Suprim X Assassin’s Creed Valhalla Edition. Технически новинка повторяет обычную версию Suprim X. Внешне карта оформлена в стиле скандинавского экшена.

Источник изображений: MSI

Источник изображений: MSI

В основе модели используется графический процессор с 8704 ядрами CUDA, работающий на частоте до 1920 МГц. Таким образом, это одна из самых быстрых версий GeForce RTX 3080 на рынке. Заводской разгон её GPU составляет выше 12 %.

Карта имеет на борту 10 Гбайт памяти GDDR6X. Поддерживается двойной BIOS с тихим и производительным режимами работы. Заявленный уровень энергопотребления видеокарты составляет 370 Вт. Новинка оборудована тремя 8-контактными разъёмами для дополнительного питания. Из внешних видеопортов заявлены три DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1.

Габариты видеокарты составляют 336 × 140 × 61 мм, а вес равен 1882 граммам.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Вместе с запуском GeForce RTX 3080 10GB Suprim X Assassin’s Creed Valhalla Edtion в продажу компания также проводит акцию с возможностью получить копию одноимённой игры. Правда, акция действует только на территории Тайваня.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: msi, видеокарты, geforce rtx 3080
msi, видеокарты, geforce rtx 3080
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