MSI выпустила эксклюзивную версию GeForce RTX 3080 10GB Suprim X Assassin’s Creed Valhalla Edtion

Компания MSI выпустила специальную версию графического ускорителя GeForce RTX 3080 10GB в исполнении Suprim X Assassin’s Creed Valhalla Edition. Технически новинка повторяет обычную версию Suprim X. Внешне карта оформлена в стиле скандинавского экшена.

В основе модели используется графический процессор с 8704 ядрами CUDA, работающий на частоте до 1920 МГц. Таким образом, это одна из самых быстрых версий GeForce RTX 3080 на рынке. Заводской разгон её GPU составляет выше 12 %.

Карта имеет на борту 10 Гбайт памяти GDDR6X. Поддерживается двойной BIOS с тихим и производительным режимами работы. Заявленный уровень энергопотребления видеокарты составляет 370 Вт. Новинка оборудована тремя 8-контактными разъёмами для дополнительного питания. Из внешних видеопортов заявлены три DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1.

Габариты видеокарты составляют 336 × 140 × 61 мм, а вес равен 1882 граммам.

Вместе с запуском GeForce RTX 3080 10GB Suprim X Assassin’s Creed Valhalla Edtion в продажу компания также проводит акцию с возможностью получить копию одноимённой игры. Правда, акция действует только на территории Тайваня.