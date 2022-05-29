В прошлом месяце стало известно о намерении Google прекратить разработку приложения YouTube Go, поскольку за время его существования потребность в облегчённой версии продукта попросту отпала. Оказалось, что не только видеосервис ждут изменения. В новой версии Gallery Go, облегчённой версии Google Фото, из названия исчезло «Go».

Первая версия Android Go, которая была оптимизирована для использования в недорогих устройствах, не отличающихся высокой производительностью, была выпущена в 2017 году. Позднее Google запустила облегчённые версии многих популярных сервисов, включая YouTube, голосовой помощник Google Ассистент, картографический сервис Google Карты, почтовую службу Gmail и др.

Первая версия Gallery Go, которая стала упрощённой версией сервиса для хранения, редактирования и обмена фото- и видеоконтентом, появилась в 2019 году. Приложение размером менее 10 Мбайт позволяет автоматически упорядочивать библиотеку фото и видео, сортируя контент по разным категориям. Теперь же стало известно, что разработчики отказались от «Go» в названии, но это не значит, что компания закроет облегчённую версию продукта.

Согласно имеющимся данным, название Gallery появилось в приложении версии 1.8.8.436428459. Google не анонсировала каких-либо изменений, которые касались бы этого продукта, поэтому сейчас трудно сказать, что в будущем ждёт облегчённую версию Google Фото. Не исключено, что приложение повторит судьбу продукта Files Go, который в 2018 году переименовали в Files by Google.