В Москве скоро появятся первые водородные автобусы

В ближайшее время в российской столице начнут в экспериментальном режиме эксплуатироваться автобусы с силовой установкой, работающей на водороде. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС глава Российского энергетического агентства (РЭА) при Минэнерго России Алексей Кулапин.

Министерство энергетики ранее предложило перевести к 2030 году на водород 10 % городского транспорта на внутреннем рынке. Кроме того, имеются планы по развитию водородной заправочной инфраструктуры на территории страны. К указанному сроку в РФ планируется построить около 1 тыс. водородных заправок.

«Первые образцы водородных автобусов уже в ближайшее время начнут в экспериментальном режиме ездить по улицам столицы Российской Федерации. Это будут наши отечественные производители. На сегодняшний день у нас принят план по развитию заправочной инфраструктуры на электричестве и водороде», — приводит ТАСС заявления господина Кулапина.

Нужно отметить, что в Москве активно эксплуатируются электрические автобусы. Это, в частности, машины «КАМАЗ-6282». Они оборудованы литий-титанатными (LTO) аккумуляторами, которые могут эффективно работать даже в условиях низких температур.