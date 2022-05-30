3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... В Москве скоро появятся первые водородны...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В Москве скоро появятся первые водородные автобусы

В ближайшее время в российской столице начнут в экспериментальном режиме эксплуатироваться автобусы с силовой установкой, работающей на водороде. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС глава Российского энергетического агентства (РЭА) при Минэнерго России Алексей Кулапин.

Источник изображения: pixabay.com / akitada31

Источник изображения: pixabay.com / akitada31

Министерство энергетики ранее предложило перевести к 2030 году на водород 10 % городского транспорта на внутреннем рынке. Кроме того, имеются планы по развитию водородной заправочной инфраструктуры на территории страны. К указанному сроку в РФ планируется построить около 1 тыс. водородных заправок.

«Первые образцы водородных автобусов уже в ближайшее время начнут в экспериментальном режиме ездить по улицам столицы Российской Федерации. Это будут наши отечественные производители. На сегодняшний день у нас принят план по развитию заправочной инфраструктуры на электричестве и водороде», — приводит ТАСС заявления господина Кулапина.

Нужно отметить, что в Москве активно эксплуатируются электрические автобусы. Это, в частности, машины «КАМАЗ-6282». Они оборудованы литий-титанатными (LTO) аккумуляторами, которые могут эффективно работать даже в условиях низких температур.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Москве начали набирать тестировщиков системы оплаты проезда Face Pay в наземном транспорте
Водородный автобус с третьим уровнем автономности выйдет на дороги Южной Кореи в апреле
В Уфе началось создание инфраструктуры для электротранспорта
Электромобиль Bentley предложит впечатляющую динамику: до 100 км/ч за полторы секунды
Canoo утверждает, что сможет начать выпуск электромобилей, просто для этого потребуется больше денег
В Европе приём заказов на электрический минивэн Volkswagen ID Buzz начнётся завтра, объявлены цены
Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: автобус, москва, водород, водородный транспорт, транспорт
автобус, москва, водород, водородный транспорт, транспорт
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Обзор смартфона OnePlus 10 Pro: потеря идентичности 28
Умный дом с «Яндекс.Станцией — 2»: теперь не только по Wi-Fi 21
Экономим правильно: обзор 8 самых дешевых материнских плат Intel B660 7
Vampire: The Masquerade — Swansong. Киногеничные вампиры. Рецензия 3

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайским военным порекомендовали разработать стратегию ликвидации спутников Starlink
У российского сервиса аренды самокатов Whoosh возникли проблемы с поставками чипов
Nissan и Mitsubishi попытаются завоевать японский рынок электромобилей при помощи компактных моделей за $15 700
Apple придётся третий год подряд оснащать iPhone 5-нм процессорами
AyaNeo представила портативные приставки Air на базе Ryzen 5000U и новых AMD Mendocino
Microsoft добавила поддержку WSL2 в Windows Server 2022 8 ч.
Скриншоты Destroy All Humans! 2 – Reprobed попали в Сеть — игра получилась весёлой 10 ч.
Слухи: Gotham Knights не получит перевод на русский — WB Games отменила продажу игры в России 10 ч.
Слухи: игра о приключениях Индианы Джонса не будет эксклюзивом Xbox 10 ч.
Анонс AR-гарнитуры Apple, вероятно, уже не за горами — зарегистрирована торговая марка RealityOS 15 ч.
Иск альтернативного магазина iOS-приложений Cydia против Apple принят судом к рассмотрению 18 ч.
Google избавилась от «Go» в приложении Gallery Go — упрощённой версии Google Фото 18 ч.
Twitter расширит аудиторию тестирования функции Circle — она позволяет показывать твиты ограниченному кругу людей 19 ч.
Обновление Windows нарушило работоспособность антивирусного софта Trend Micro 21 ч.
Совет директоров Twitter не стал исключать из своего состава Дюрбана, являющегося союзником Илона Маска 24 ч.
Флагманский седан Genesis G90 в автоматическом режиме сможет передвигаться со скоростью не более 60 км/ч 17 мин.
В связи с нехваткой рабочей силы в Сингапуре начали массово внедрять роботов-помощников 33 мин.
NIO подбирает персонал для будущего американского завода по выпуску электромобилей 3 ч.
Новая статья: Экономим правильно: обзор 8 самых дешевых материнских плат Intel B660 8 ч.
Германия получит необычный ИИ-суперкомпьютер: гигантский чип Cerebras WSE-2 + HPE Superdome Flex 8 ч.
Европейские Arm-процессоры SiPearl получат поддержку ускорителей и DPU NVIDIA 12 ч.
Россияне стали покупать меньше планшетов, но при этом стали выбирать более дорогие модели 14 ч.
В России намерены создать скафандры с самозаживляющимся материалом — ему будут нестрашны небольшие повреждения 16 ч.
Стартап Astroforge продемонстрирует в 2023 году технологию добычи полезных ископаемых из астероидов в космосе 17 ч.
Марсианский орбитальный зонд NASA MAVEN ограничил работу из-за сбоя в системе навигации — его пытаются починить с конца февраля 20 ч.