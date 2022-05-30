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Татарстан столкнулся с дефицитом оборудования для расширения сетей 4G

В Российской Федерации наблюдается нехватка оборудования для сотовых сетей четвёртого поколения 4G/LTE. В частности, Татарстан вынужден вдвое сократить план перевода населённых пунктов на эту технологию. Как сообщает ТАСС, в пресс-службе Министерства цифрового развития и связи Саратовской области заявили, что в регионе наблюдается примерно такая же ситуация.

Источник изображения: pixabay.com / 27707

Источник изображения: pixabay.com / 27707

«В этом году было запланировано, что в 61 населённом пункте мы построим сеть LTE. Этот план скорректировался. Будет в 30 населённых пунктах LTE, ввиду отсутствия оборудования необходимого. Из-за санкций в том числе. Именно в части государственной программы по строительству LTE получается в два раза снижение», — рассказал глава Минцифры республики Айрат Хайруллин.

Сейчас в Татарстане насчитывается 624 малочисленных населённых пункта, где планируется установка станций высокоскоростного мобильного интернета в течение нескольких лет. Отмечается, что импортное оборудование 4G может быть заменено на отечественное. В частности, оно может производиться в Казани.

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации,
Теги: сотовая связь, сотовые сети, 4g, россия, оборудование
сотовая связь, сотовые сети, 4g, россия, оборудование
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