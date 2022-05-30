Карты российских банков могут начать выпускать из китайских заготовок

Российские власти рассматривают возможность допуска на отечественный рынок китайских производителей заготовок банковских карт со встроенным чипом. В сложившихся условиях, когда импорт ограничен из-за многочисленных санкций, а мощностей единственного в стране производителя недостаточно, такой шаг может пойти на пользу. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

В сообщении сказано, что на прошлой неделе Банк России и Минпромторг провели совещания с участниками российских производителей банковских карт с целью получения гарантий того, что спрос кредитных организаций будет удовлетворён в полной мере. В качестве альтернативы рассматривается возможность допуска на российских рынок производителей из Китая. В этом случае иностранные компании откроют в России официальные представительства, а сама продукция будет поставляться из Поднебесной.

Представители Центробанка никак не комментируют данную информацию, тогда как в Минпромторге напомнили, что на отечественном рынке всегда потреблялись чипы отечественного и иностранного производства. В настоящее время российские производители банковских карт используют чипы, произведённые в Китае и Южной Корее, а также на единственном выпускающем их в России «Микроне». «Наши производители смогут обеспечить существенную долю потребности, при этом от иностранных чипов мы не отказываемся. Окончательные решения ещё не приняты», — сообщили в Минпромторге.

Согласно имеющимся данным, «Микрон» уже перегружен заказами и даже в случае удвоения производства к 2025 году не сможет удовлетворить потребность отечественных банков в чипах для карт. В марте этого года прошло совещание с участием представителей Центробанка РФ, Минпромторга, а также финансовых организаций и производственных компаний, имеющих отношение к выпуску банковских карт. Тогда представители банков сообщили, что до конца года им потребуется 115-120 млн карт. Это значение было рассчитано с учётом ухода из России Visa и Mastercard и массового перехода клиентов банков на карты «Мир».

Значительное влияние на сложившуюся ситуацию оказывает активное подключение банков к китайской платёжной системе UnionPay и невозможность использования сервисов бесконтактной оплаты, таких как Apple Pay и Google Pay. Всё это влечёт за собой рост спроса на пластиковые карты. По мнению экспертов, потребность в банковских картах может превысить заявленные в марте значения и составить 160-170 млн штук. В это же время предельный объём производства «Микрона» в настоящее время составляет 10-13 млн чипов в год.