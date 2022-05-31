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XPG представила ПК-корпус Valor Air с хорошей вентиляцией

Бренд XPG (Xtreme Performance Gear), созданный компанией ADATA, сообщил о выпуске корпуса Valor Air, предназначенного для создания игровых настольных компьютеров.

Источник изображений: XPG

Источник изображений: XPG

В новинке используются запатентованная XPG съёмная магнитная передняя панель и боковая панель из закалённого стекла. Решение спроектировано с прицелом на обеспечение хорошей вентиляции внутреннего пространства. В частности, система охлаждения эффективно прогоняет холодный воздух, втягивая его с помощью трёх предустановленных 120-мм вентиляторов спереди и выгоняя при помощи 120-мм вентилятора сзади.

Корпус позволяет устанавливать видеокарты длиной до 335 мм. Поддерживаются блоки питания длиной от 160 мм до 180 мм. Массив портов ввода-вывода в верхней части включает два интерфейса USB 3.2 Gen 1 и комбинированный разъём для наушников и микрофона.

Новинка оснащена двумя съёмными 2,5-дюймовыми креплениями для жёстких дисков/твердотельных накопителей. Дополнительный съёмный комбинированный отсек для 2,5- и 3,5-дюймовых дисков расположен под кожухом, что повышает гибкость прокладки кабелей блока питания.

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Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры,
Теги: xpg, корпус
xpg, корпус
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