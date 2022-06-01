Аудитория пользователей браузера Safari превысила миллиард

Количество пользователей браузера Safari превысило 1 млрд. Об этом сообщила компания Atlas VPN, по оценкам которой аудитория Safari насчитывает на данный момент 1 006 232 879 интернет-пользователей (19,16 % всех пользователей глобальной сети).

Safari — уже второй браузер с числом пользователей более одного миллиарда. Первым стал Google Chrome, который прочно закрепился на вершине рейтинга самых популярных веб-обозревателей с аудиторией 3,4 млрд пользователей (по оценкам Atlas VPN).

Оценки Atlas VPN основаны на процентной доле браузера на рынке согласно данным GlobalStats, исходя из чего ведётся подсчёт с использованием интернет-показателя Internet World Stats.

Браузер Safari, разработанный Apple, предустанавливается на все компьютеры и смартфоны компании. В Safari имеется несколько функций конфиденциальности для обеспечения безопасности его пользователей.

На третьем месте рейтинга фигурирует Microsoft Edge с более чем 212 млн пользователей. С момента выпуска Windows 11 Microsoft устанавливает его в качестве браузера по умолчанию на всех ПК под управлением этой операционной системы. Благодаря этому Edge получил значительное увеличение пользовательской базы.

Браузер Firefox занимает четвёртое место с 179 млн интернет-пользователей. Firefox имеет довольно много функций для обеспечения конфиденциальности. Есть, например, режим приватного просмотра, который обеспечивает защиту от отслеживания, вредоносных программ, фишинга и блокировки всплывающих окон.

На пятом месте находится интернет-браузер Samsung, установленный на смартфонах и планшетах компании, — его используют более 149 млн человек. Шестое место у браузера Opera с более 108 млн пользователей.