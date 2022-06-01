NZXT выпустила платы N5 Z690 и N7 Z690 для процессоров Intel Alder Lake

Компания NZXT представила материнские платы N5 Z690 и N7 Z690 для процессоров Intel Alder Lake. Обе модели внешне очень похожи, если не считать разное цветовое оформление — у N5 превалирует чёрный цвет, у N7 — белый. Однако новинки отличаются также и по техническому оснащению.

Следует отметить, что обе модели используют чёрный текстолит. Только у модели N7 больше защитных кожухов. В основе NZXT N5 Z690 используется 9-фазная подсистема питания. Модель N7 Z690 получила 13-фазную подсистему питания и построена на более качественном текстолите. В теории старшая модель обеспечит более стабильную работу при разгоне комплектующих.

Каждая плата располагает тремя разъёмами PCIe 5.0 x16 и двумя PCIe 3.0 x1. Обе модели поддерживают установку до 128 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR4-5000. Выбор в пользу старого, но всё ещё актуального стандарта памяти, вполне оправдан. Во-первых, так платы получились дешевле в производстве и для конечного покупателя. А во-вторых, память DDR5 по-прежнему очень дорогая.

Ещё одно отличие между платами заключается в количестве разъёмов M.2 для твердотельных NVMe-накопителей. Модель N5 предлагает четыре слота M.2 PCIe 4.0 x4, а модель N7 — три. Количество разъёма SATA III (6 Гбит/с) одинаковое у обеих моделей — по четыре штуки. Новинки также отличаются звуковыми кодеками. Младшая получила 8-канальный Realtek ALC897, старшая — более современный 8-канальный Realtek ALC1220 с конденсаторами Nichicon.

Набор внешних разъёмов у плат тоже практически одинаковый. Модель N5 Z690 имеет по одному USB 3.2 Gen 2 Type-C и USB 3.2 Gen 2 Type-A, четыре USB 3.2 Gen 1 Type-A, два USB 2.0, один HDMI 2.0, один LAN (RJ45). Также плата оснащена кнопкой быстрого обновления прошивки BIOS Flashback. Модель N7 Z690 в свою очередь готова предложить один USB 3.2 Gen 2 Type-C, два USB 3.2 Gen 2 Type-A, три USB 3.2 Gen 1 Type-A, два USB 2.0, один HDMI 2.0 и один LAN (RJ45). Эта модель тоже оборудована кнопкой быстрого обновления BIOS и в дополнение получила кнопку сброса BIOS до заводских настроек.

Обе новинки уже доступны для приобретения через официальный онлайн-магазин NZXT. Модель N5 Z690 производитель оценил в $240, а модель N7 Z690 — в $300.