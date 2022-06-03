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В России стартуют продажи ноутбуков Infinix INBOOK X2 на базе 10-нм  процессоров Intel Core

На правах рекламы

Компания Infinix объявила о запуске на российском рынке нового продуктового направления — линейки ультратонких ноутбуков INBOOK X2, представленной тремя моделями на базе процессоров Intel Core i3, i5 и i7.

Infinix INBOOK X2 выполнен в цельнометаллическом корпусе толщиной 14,8 мм и весит 1,24 кг. IPS-экран ноутбука с диагональю 14 дюймов и соотношением сторон 16:9 поддерживает разрешение 1920 × 1080 точек и обеспечивает 100-процентный охват цветового пространства sRGB, гарантируя отличную цветопередачу при просмотре видео и работе с медиаконтентом. Угол обзора равен 178° в обеих плоскостях, показатель максимальной яркости — 300 кд/м2. При этом ширина рамки экрана составляет всего 4,7 мм, что обеспечивает компактность устройства.

INBOOK X2 предлагается с процессорами Intel Core i7, i5 или i3 10-го поколения с 4 Гбайт оперативной памяти и твердотельным накопителем на 256 Гбайт или 8 Гбайт ОЗУ и SSD на 512 Гбайт. Высокоэффективная система охлаждения ICE STORM 1.0 обеспечивает надлежащий температурный режим для работы компонентов.

Источник изображения: Infinix

Источник изображения: Infinix

Ноутбук оснащён мощной батареей ёмкостью 50 Вт·ч, обеспечивающей до 11 часов автономной работы в режиме веб-серфинга, что позволяет пользователям работать в течение всего дня без подзарядки устройства. В комплект входит быстрая зарядка PD 3.0 мощностью 45 Вт, с помощью которой можно восполнить заряд батареи с нуля до 60 % всего за один час. Зарядное устройство имеет порт USB Type-C, что позволяет заряжать с его помощью различные устройства, включая смартфоны.

Отличительной чертой ноутбуков Infinix является наличие камеры с двойным светодиодом, которая позволяет оптимизировать изображение для видеоконференций. Инновационная подсветка ноутбука обеспечивает идеальные условия для видеозвонков в любой обстановке и в любое время, позволяя всегда оставаться в «лучшем свете». В камере INBOOK X2 используется продвинутая матрица, увеличивающая её светосилу, а синий фильтр объектива эффективно уменьшает количество бликов. В итоге более чёткая картинка во время видеозвонков будет оказывать положительное влияние на продуктивность встреч.

Технология DTS обеспечивает объёмный звук при просмотре видео и в играх. Наличие разнообразных портов в INBOOK X2 позволяет пользователям без проблем подключать различную периферию.

В России Infinix INBOOK X2 будет доступен в сером и синем цветовых вариантах. Ноутбуки можно будет приобрести в онлайн-магазинах Ozon, Citilink, Wildberries, OnlineTrade, ДНС по следующим ценам:

  • модель с процессором Core i3 и SSD ёмкостью 256 Гбайт — 42 990 рублей (36 990 рублей на период промо-акции);
  • модель с процессором Core i5 и SSD ёмкостью 512 Гбайт — 54 990 рублей (49 990 рублей на период промо-акции);
  • модель с процессором Core i7 и SSD ёмкостью 512 Гбайт — 62 990 рублей (59 990 рублей на период промо-акции).

Продажи ноутбука начнутся в ближайшее время.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: infinix, ноутбук, россия
infinix, ноутбук, россия
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