Samsung построит производственную линию для выпуска OLED-дисплеев для iPad

Ресурс The Elec сообщил о планах Samsung построить первую производственную линию Gen 8.5 для OLED-панелей, которую введут в строй в 2024 году. В публикации утверждается, что на ней будут выпускать панели для устройств Apple, которая, по данным инсайдеров, планирует начать использовать OLED-панели в планшетах и ПК.

О том, что Apple в ближайшем будущем переведёт свою линейку iPad на OLED-дисплеи, уже неоднократно сообщали инсайдеры в цепочках поставок и известные аналитики. Некоторые из них предполагают, что Apple намерена выпустить iPad OLED в 2022 году, в то время как другие считают, что перевод iPad на новые панели может произойти в 2024 году.

В публикации The Elec указано, что новая производственная линия Samsung Gen 8.5 будет готова к производству OLED-панелей не ранее 2024 года. Также сообщается, что в первых OLED-планшетах Apple будут использоваться панели как Samsung, так и LG. По данным The Elec, планшет iPad 2024 года получит OLED-панели с более продвинутой версией технологии отображения, чем у панелей, выпускаемых на текущих производственных линиях компаний.

Источники ресурса The Elec утверждают, что Apple пришлось отказаться от планов по выпуску iPad Air с OLED-экраном в 2022 году из-за проблем яркостью и долговечностью таких панелей, а также из-за их высокой стоимости. И всё же инсайдеры не исключают, что Apple может начать выпуск iPad с OLED-дисплеем раньше 2024 года.

Согласно последним данным, Apple может одновременно обновить 11-дюймовую и 12,9 дюймовую модели iPad Pro, добавив панели OLED.