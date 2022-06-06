Мировой рынок смарт-динамиков в первом квартале слегка сократился

Исследование, проведённое компанией Strategy Analytics, говорит о том, что мировой рынок смарт-динамиков с интеллектуальными голосовыми ассистентами в первом квартале текущего года сократился.

Отгрузки за трёхмесячный период, по оценкам, составили 35,3 млн единиц. Это на 4,5 % меньше по сравнению с первой четвертью прошлого года, когда поставки равнялись 36,9 млн штук. Данный результат знаменует собой только второе падение в истории глобальной отрасли «умных» динамиков. Сокращение продаж объясняется сложившейся ситуацией и новой волной ограничений в связи с пандемией.

Крупнейшим игроком рынка является Amazon с долей приблизительно 28,2 %. На втором месте находится Google с 17,2 %, а замыкает тройку Apple с 12,7 %. Далее идут китайские Alibaba, Baidu и Xiaomi: их результат составил соответственно 12,3 %, 11,4 % и 6,2 %. Все прочие поставщики сообща контролируют 12,0 % отрасли.

Отмечается также, что квартальные отгрузки смарт-дисплеев в годовом исчислении упали на 7 %, составив около 9,9 млн единиц.