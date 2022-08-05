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Новая статья: HUAWEI MateBook D 16: рабочий ноутбук, способный и на более серьезные задачи

HUAWEI зарекомендовала себя как производитель доступных по цене и сделанных с умом рабочих ноутбуков. На этот раз специалисты нашего сайта изучили свежий HUAWEI MateBook D 16 образца 2022 года.

Этот ноутбук базируется на процессорах Intel Alder Lake с повышенным уровнем TDP — до 45 Вт. Такой чип позволяет MateBook D 16 хорошо выполнять не только офисные задачи, но и справляться с более тяжёлыми задачами вроде работы с графикой и видео, и не только. А дополняют процессор 16 Гбайт оперативной памяти и быстрый SSD на 512 Гбайт.

У HUAWEI MateBook D 16 версии 2022 года презентабельный внешний вид, превосходно настроенный экран и качественная механика клавиатуры, причём с цифровым блоком, а также мощная начинка. Подробнее о новинке — в нашем обзоре.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: huawei, matebook, ноутбук
huawei, matebook, ноутбук
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