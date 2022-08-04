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В свежей бета-версии Windows 11 появился новый виджет Game Pass

На этой неделе Microsoft выпустила очередную бета-версию Windows 11 под номером 25174, которая стала доступна участникам программы предварительной оценки на канале Dev. Наиболее заметным изменением стало появление нового виджета Game Pass. Вместе с этим разработчики внесли массу улучшений и исправлений для повышения стабильности работы операционной системы.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Упомянутый виджет обеспечивает доступ в библиотеку PC Game Pass, отображает новинки в подписке, предстоящие релизы, а также игры из разных категорий. Виджет предназначен для быстрого перехода в приложение Xbox, где можно ознакомиться с описанием игр и осуществить их загрузку. В скором времени будет интегрирована функция, позволяющая войти в профиль Xbox и вернуться к взаимодействию с недавно пройденными играми. Здесь же будут отображаться рекомендованные игры, подобранные в соответствии с предпочтениями пользователя.

Предварительная версия виджета Game Pass располагается на панели, где также можно обнаружить другие виджеты, позволяющие следить за погодой, новостями и др. Открыть панель виджетов можно с помощью соответствующей кнопки на панели задач или посредством нажатия сочетания клавиш WIN+W. Для закрепления виджета Game Pass достаточно нажать «+» в правом верхнем углу доски виджетов.

Ещё одно нововведение касается «Проводника». Теперь нажатие средней кнопкой мыши по папке на панели навигации приводит к её открытию в новой вкладке, аналогично тому, как это происходит в основной части «Поисковика». Это нововведение работает в «Проводнике», который получил поддержку вкладочного интерфейса.

В бета-версии Windows 11 также реализовано большое количество исправлений. Разработчики устранили баг, из-за которого могли возникать сбои в работе explorer.exe при открытии новых окон в «Проводнике». Исправлена ошибка, из-за которой при перетаскивании папки на панель навигации она перемещалась в конец списка, а не в указанное пользователем место. Исправлен баг, из-за которого могли исчезать некоторые элементы панели задач. Ознакомиться с полным списком внесённых изменений можно в официальном блоге разработчиков.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, Операционные системы,
Теги: windows 11, microsoft, game pass
windows 11, microsoft, game pass
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