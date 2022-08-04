Intel представит на следующей неделе профессиональную графику Arc Pro для рабочих станций

Компания Intel подтвердила своё участие на предстоящей конференции SIGGRAPH 2022, где в частности расскажет о профессиональной графике Arc Pro. Производитель собирается продемонстрировать работу своих решений в составе рабочей станции. Конференция SIGGRAPH проводится ежегодно и посвящена вопросам компьютерной графики.

Мероприятие стартует в следующий понедельник и будет проводиться до 11 августа. Компания Intel впервые официально подтвердила разработку профессиональных графических решений в рамках серии Arc Pro.

Описание предстоящего выступления Intel подтверждает, что компания покажет графику Arc Pro начального уровня для рабочих станций. Работа специализированных видеокарт будет демонстрироваться в приложении SketchUp Rendering с использование D5 Render, обладающем поддержкой технологии аппаратного ускорения трассировки лучей Intel XeSS.

На данный момент неизвестно планирует ли компания в рамках SIGGRAPH 2022 также показать потребительские видеокарты серии Arc Alchemist.