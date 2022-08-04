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Облачный игровой сервис Amazon Luna стал частью платформы Samsung Gaming Hub

Облачный игровой сервис Amazon Luna стал частью платформы Samsung Gaming Hub. Благодаря этому он теперь доступен пользователям смарт-телевизоров и мониторов Samsung 2022 года. Ранее в Gaming Hub появилась поддержка сервисов Google Stadia, Xbox Cloud Gaming и NVIDIA GeForce Now. Игровая платформа Samsung стартовала в конце июня и на тот момент приложение Xbox TV было эксклюзивом новейших смарт-телевизоров и мониторов Samsung.

Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

Запуск Amazon Luna в Samsung Gaming Hub означает, что теперь платформа южнокорейской компании поддерживает все популярные облачные игровые сервисы на своих новейших смарт-телевизорах и мониторах. «С добавлением Amazon Luna мы теперь предлагаем более 1000 игр на телевизорах Samsung Smart TV, что делает Samsung Gaming Hub местом номер один для потоковой передачи игр», — прокомментировали данный вопрос в Samsung.

Напомним, сервис Amazon Luna официально стартовал в США в начале этого года. В отличие от Stadia или GeForce Now, подписчики Luna платят ежемесячно за доступ к пакетам игр. Существуют разные варианты взаимодействия с сервисом, наиболее доступный тариф стоит $4,99 в месяц. Кроме того, ежемесячно пользователям предлагается несколько игр, взаимодействовать с которыми можно бесплатно.

В настоящее время в Luna доступно более 250 игр, а взаимодействовать с сервисом можно на компьютерах с Windows, macOS и Chrome OS, телевизорах и планшетах Fire, а также устройствах, работающих под управлением Android и iOS. Для взаимодействия с Luna через Samsung Gaming Hub можно использовать любой Bluetooth-контроллер или стандартный контроллер Luna.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, программное обеспечение,
Теги: amazon luna, samsung gaming hub, игровой сервис
amazon luna, samsung gaming hub, игровой сервис
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