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Samsung представила смартфон Galaxy A23 5G с чипом Snapdragon 695 и пятью камерами

Компания Samsung официально представила смартфон среднего уровня Galaxy A23 5G под управлением операционной системы Android 12 с фирменной пользовательской надстройкой One UI 4.1. Новинка относится к аппаратам начального уровня среднего ценового сегмента.

Источник изображений: SamMobile

Источник изображений: Samsung

Новинка получила 6,6-дюймовый дисплей Infinity-V формата Full HD+. В небольшом вырезе в верхней части экрана расположена селфи-камера на основе 8-мегапиксельного сенсора. Тыльная система камер объединяет четыре компонента: это 50-мегапиксельный основной блок с оптической стабилизацией, 5-мегапиксельный модуль с ультраширокоугольной оптикой, 2-мегапиксельный сенсор для макросъёмки и 2-мегапиксельный датчик для сбора информации о глубине сцены.

«Сердцем» служит процессор Qualcomm Snapdragon 695, который содержит восемь вычислительных ядер Kryo 660 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 619 и сотовый модем Snapdragon X51 5G.

Дебютировали модификации с 4, 6 и 8 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя составляет 64 и 128 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты microSD. Упомянуты контроллеры Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.1, сканер отпечатков пальцев и аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с 25-ваттной зарядкой.

Смартфон выйдет на рынок в чёрном, белом, голубом и оранжевом цветах. Габариты устройства — 165,4 × 76,9 × 8,4 мм, вес — около 200 г.

Сроки начала продаж и рекомендованные цены на Galaxy A23 5G пока объявлены не были. Заметим лишь, что модель Galaxy A22 5G продавалась по цене 230 евро.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: samsung, galaxy, смартфон
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