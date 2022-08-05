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«Яндекс Браузер» научился переводить и озвучивать по-русски прямые эфиры на YouTube — задействовано сразу четыре нейросети

В «Яндекс Браузере» появилась возможность синхронно переводить и озвучивать на русском языке не только видео, уже выложенные в общий доступ на YouTube и Vimeo, но и делать тоже самое в реальном времени для онлайн-трансляций — озвучка возможна прямо по ходу эфира. Новая функция пока доступна в режиме открытого бета-тестирования и ограничена фиксированным набором каналов.

Источник изображения: yandex.ru

Источник изображения: yandex.ru

За 10 месяцев пользователи «Яндекса Браузера» просмотрели 81 млн роликов с закадровым переводом, пишут разработчики «Яндекс Браузера». После этого стал доступным перевод в формате титров, а сейчас настал черёд прямых эфиров. Автоматизированный синхронный перевод — задача сложная. Одному иностранному слову в зависимости от контекста могут соответствовать несколько русских, поэтому в идеале нейросети необходимо «скормить» как можно больше текста. Однако при работе в режиме реального времени это крайне трудная задача, поскольку задержка должна быть минимальной.

Поэтому потребовалось перестроить всю архитектуру автоматизированного перевода, задействовав сразу несколько нейросетей: первая распознаёт звуковой ряд и переводит его в текстовый формат, вторая определяет пол говорящего человека, третья расставляет знаки препинания и смысловые акценты, а четвёртая уже получает результат работы третьей и собственно производит перевод и озвучку.

Список поддерживаемых системой YouTube-каналов доступен на специальной странице. В перспективе разработчики «Яндекс Браузера» планируют добавить синхронный перевод к стримам в Twitch. Сейчас нейросети «Яндекса» работают с английским, немецким, французским, итальянским и испанским языками, позже будут добавлены ещё несколько европейских языков, а также японский, китайский и другие.

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Рубрики: Новости Software, Браузеры, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: яндекс, браузер, перевод
яндекс, браузер, перевод
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