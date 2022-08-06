Sennheiser выпустит наушники Momentum 4 Wireless с адаптивным шумоподавлением

Интернет-источники опубликовали пресс-изображения и данные о технических характеристиках беспроводных наушников накладного типа Sennheiser Momentum 4 Wireless. Официальная презентация новинки ожидается в текущем месяце.

Устройство обеспечит звук высокого качества с насыщенными низкими частотами. Говорится о поддержке кодеков AAC и SBC, а также технологии Qualcomm aptX Adaptive, призванной улучшить качество звука при передаче через Bluetooth-соединение благодаря оптимизации параметров и задержки в зависимости от воспроизводимого контента и окружающей радиочастотной среды.

В оснащение входит контроллер Bluetooth 5.2. Реализованы средства адаптивного шумоподавления Adaptive Noise Cancellation (ANC) с режимом «прозрачности», который позволяет слышать определённые звуки окружающей среды. Массив из четырёх микрофонов отвечает за чистоту телефонных разговоров.

Наушники имеют складную конструкцию, благодаря чему помещаются в относительно компактный футляр. Заявленное время автономной работы на одной зарядке аккумуляторной батареи достигает 60 часов.

Подключение к источнику сигнала может осуществляться проводным способом — через 3,5-мм аудиогнездо. Зарядка выполняется через порт USB Type-C. Среди прочего упомянуты сенсорные органы управления, эквалайзер и функция автоматического отключения. Информации об ориентировочной цене на данный момент нет.