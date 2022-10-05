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«Авито» начала выкупать подержанные смартфоны, ремонтировать и перепродавать с гарантией

Компания «Авито» начала выкупать у пользователей подержанные смартфоны, пишет «Коммерсант» со ссылкой на информацию компании. Партнёром проекта выступил сервис ремонта телефонов «Педант». При необходимости смартфоны будут ремонтировать, после чего перепродавать с собственной гарантией, срок которой будет варьироваться в пределах от трёх месяцев до года.

«Педант» будет осуществлять оценку и сервис покупаемых устройств, включая проверку, диагностику и ремонт. Пользователь может самостоятельно сдать гаджет в один из сервисных центров, которых у «Педанта» порядка 400 в 150 городах России, или же вызвать сотрудника компании к себе.

Коммерческие условия сотрудничества компании предпочли не раскрывать. «Авито» сообщила, что планирует расширить в дальнейшем круг партнёров. По данным компании, продажи смартфонов на площадке выросли в сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35 %. За год число объявлений о продаже смартфонов в сервисе увеличилось на 39 %.

«Авито» выходит на уже перегретый рынок с типовым предложением, утверждает независимый эксперт Сергей Вильянов, отметивший, что компания имеет преимущество перед другими игроками — масштабную площадку для сбыта, хотя организовать массовый выкуп устройств будет проблематично.

«Авито» столкнётся на вторичном рынке смартфонов с сильной конкуренцией со стороны ретейлеров электроники и мобильных операторов. В частности, выкупом и перепродажей подержанных смартфонов в этом году начали заниматься «Связной», «МегаФон», МТС и «ВымпелКом». Ранее операторы только скупали подержанные смартфоны в рамках программы trade-in, не занимаясь перепродажей.

По оценкам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, за последние семь месяцев вторичный рынок смартфонов вырос на 70 % по количеству предложений. По его мнению, «Авито» сможет получить значительную долю рынка только в случае, если предложит выгодные цены продавцам подержанных устройств.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: авито, смартфон, перепродажа
авито, смартфон, перепродажа
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