Google представила флагманы Pixel 7 и Pixel 7 Pro — новый процессор Tensor G2 и Android 13 по цене от $600

Как и ожидалось, сегодня состоялось мероприятие Made by Google 2022, в рамках которого IT-гигант представил новые устройства. Помимо прочего, широкой публике представили Pixel 7 и Pixel 7 Pro, новые смартфоны компании, основой для которых стала аппаратная платформа Tensor G2.

Дизайн Pixel 7 и Pixel 7 Pro был раскрыт задолго до сегодняшней презентации, поэтому внешний облик новых смартфонов Google не стал неожиданностью. Оба аппарата могут похвастаться металлическим корпусом из переработанного алюминия и знакомым дизайном с массивной панелью для основной камеры на тыльной стороне. Внешне корпус Pixel 7 Pro выглядит более премиальным и глянцевым, тогда как в случае Pixel 7 преобладают матовые поверхности.

На сегодняшний день Pixel 7 Pro является самым продвинутым смартфоном Google. Он оснащён 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с поддержкой разрешения 3120 × 1140 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Экран защищён стеклом Corning Gorilla Glass Victus. В верхней части дисплея размещена 10,8-мегапиксельная фронтальная камера, способная снимать видео в формате 4K на скорости 30 кадров в секунду и 1080p на скорости 60 кадров в секунду. Основная камера устройства сочетает в себе 50-мегапиксельный сенсор, датчик на 48 Мп и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Поддерживается оптическая стабилизация изображения, запись видео формата 4K на скорости 60 кадров в секунду и 1080p на скорости до 240 кадров в секунду.

Pixel 7 оснащён 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с поддержкой разрешения 2400 × 1800 пикселей и частотой обновления 90 Гц, что немного компактнее прошлогоднего Pixel 6, в котором использовался дисплей с диагональю 6,4 дюйма. От механических повреждений дисплей защищает стекло Corning Gorilla Glass Victus. В верхней части экрана имеется отверстие, в котором установлена 10,8-мегапиксельная фронтальная камера. Основная камера расположена на тыльной стороне корпуса и сочетает в себе 50-мегапиксельный сенсор и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль.

Аппаратной основой новых смартфонов Google стал 8-ядерный процессор Tensor G2, изготавливаемый по техпроцессу 4 нм. Он сочетает в себе два ядра Cortex-X1 (2,85 ГГц), два ядра Cortex-A76 (2,35 ГГц) и четыре ядра Cortex-A55 (1,8 ГГц). По данным производителя, процессор выполняет задачи машинного обучения на 60 % быстрее и на 20 % эффективнее по сравнению с предшественником. За безопасность в новых смартфонах отвечает выделенный чип Titan M2. Для обработки графики предусмотрен ускоритель Mali-G710 MC10. Старший Pixel 7 Pro будет доступен с 12 Гбайт оперативной памяти и накопителем формата UFS 3.1 на 128, 256 или 512 Гбайт. Более доступный Pixel 7 имеет в оснащении 8 Гбайт ОЗУ и 128 или 256 Гбайт ПЗУ.

В Pixel 7 Pro автономную работу обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки 30 Вт и беспроводной — 23 Вт. В Pixel 7 за автономную работу отвечает батарея на 4355 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки 30 Вт и беспроводной — 21 Вт. Для восполнения энергии в обоих устройствах используется интерфейс USB Type-C.

Pixel 7 и Pixel 7 Pro работают под управлением программной платформы Android 13 и будут доступны в разных вариантах цветового исполнения корпуса. Стоимость Pixel 7 начинается от $600, тогда как за более продвинутый Pixel 7 Pro придётся заплатить не менее $900. Оба устройства уже доступны для предзаказа, а первые поставки начнутся 13 октября.