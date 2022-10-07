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Учёные обнаружили пару звёзд, в которой малая поглощает большую

Около половины звёздных систем Млечного Пути являются двойными, в которых звёзды вращаются вокруг друг друга, точнее, вокруг общего центра масс. Учёные Массачусетского технологического института сообщили об обнаружении двойной системы ZTF J1813+4251, в которой одна звезда поглощает вещество другой.

Источник изображения: M.Weiss/Center for Astrophysics/Harvard & Smithsonian/handout via Reuters

Источник изображения: M.Weiss/Center for Astrophysics/Harvard & Smithsonian/handout via Reuters

Система ZTF J1813+4251 расположена на расстоянии 3000 световых лет от Земли, и принадлежит она к классу катаклизмических переменных. Так называют пару, в которой одна из звёзд является белым карликом и поглощает своего компаньона. Возраст звёзд в этой системе составляет 8 млрд лет, а период их обращения равен 51 минуте — это минимальное из известных значений для такой пары. Сейчас расстояние между ними значительно сократилось и стало меньше дистанции от Земли до Луны.

Учёные утверждают, что крупная звезда имеет температуру, сравнимую с солнечной, а её размеры сравнимы с габаритами Юпитера. Белый карлик значительно меньше — он всего в 1,5 раза крупнее Земли, но при этом обладает очень плотным ядром, имеющим массу в 56 % от массы нашего Солнца. Малая звезда поглощает водород из верхних слоёв своего компаньона, оставляя его в результате с необычно повышенным содержанием гелия. Под воздействием гравитационных сил большая звезда также принимает вытянутую каплевидную форму, что также объясняет переменный уровень яркости двойной системы.

Из-за этих процессов при поглощении водорода система может производить «огромные переменные вспышки света» — ранее они связывались с неизвестным катаклизмом (отсюда и название пары), но сейчас у астрономов более чёткое представление о происходящих процессах.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: звезда, поглощение, система
звезда, поглощение, система
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