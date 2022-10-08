Noctua в начале 2023 года выпустит компактный кулер NH-L9a для AM5 и флагманский NH-D15 нового поколения

Компания Noctua пересмотрела график релизов некоторых своих продуктов, включая процессорный кулер следующего поколения NH-D15. Обновлённая дорожная карта австрийского производителя систем охлаждения для компьютеров играет важную роль, поскольку в ней появилось несколько новых продуктов, а часть ранее запланированных релизов отодвинуты на более поздний срок.

Согласно обновлённым данным, до конца нынешнего года Noctua выпустит изделие NA-TPG1, представляющее собой рамку для защиты от попадания термопасты в вырезы крышки процессора AMD Ryzen 7000. Появление этой новинки запланировано на декабрь. В дополнение к этому производитель выпустит комплект, состоящий из рамки NA-TPG1 и термопасты NH-H1 или NH-H2. Последним из запланированных на 2022 год продуктов станет 140-миллиметровый вентилятор.

В первом квартале 2023 года Noctua планирует выпустить низкопрофильный процессорный кулер NH-L9a для сокета AMD Socket AM5. В этот же период времени должны быть представлены новые решётки для вентиляторов и конвертер напряжения 24 В на 12 В, релиз которых изначально должен был состояться в середине этого года. В дополнение к этому производитель выпустит хаб для подключения до 8 вентиляторов. Вместе с этим на рынок наконец-то выйдет процессорный кулер нового поколения NH-D15 (изначально его запуск планировался в 2021 году).

Тонкие 60-миилиметровые и 24-вольтные 40-миллиметровые вентиляторы появятся только во втором квартале 2023 года, хотя изначально их запуск планировался на четвёртый квартал 2022 года. Другие новинки Noctua, включая настольный и белые вентиляторы, придётся ждать не менее полугода.