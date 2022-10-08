3DNews Технологии и рынок IT. Новости системы охлаждения Noctua в начале 2023 года выпустит компа...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Noctua в начале 2023 года выпустит компактный кулер NH-L9a для AM5 и флагманский NH-D15 нового поколения

Компания Noctua пересмотрела график релизов некоторых своих продуктов, включая процессорный кулер следующего поколения NH-D15. Обновлённая дорожная карта австрийского производителя систем охлаждения для компьютеров играет важную роль, поскольку в ней появилось несколько новых продуктов, а часть ранее запланированных релизов отодвинуты на более поздний срок.

Источник изображений: Noctua

Источник изображений: Noctua

Согласно обновлённым данным, до конца нынешнего года Noctua выпустит изделие NA-TPG1, представляющее собой рамку для защиты от попадания термопасты в вырезы крышки процессора AMD Ryzen 7000. Появление этой новинки запланировано на декабрь. В дополнение к этому производитель выпустит комплект, состоящий из рамки NA-TPG1 и термопасты NH-H1 или NH-H2. Последним из запланированных на 2022 год продуктов станет 140-миллиметровый вентилятор.

В первом квартале 2023 года Noctua планирует выпустить низкопрофильный процессорный кулер NH-L9a для сокета AMD Socket AM5. В этот же период времени должны быть представлены новые решётки для вентиляторов и конвертер напряжения 24 В на 12 В, релиз которых изначально должен был состояться в середине этого года. В дополнение к этому производитель выпустит хаб для подключения до 8 вентиляторов. Вместе с этим на рынок наконец-то выйдет процессорный кулер нового поколения NH-D15 (изначально его запуск планировался в 2021 году).

Тонкие 60-миилиметровые и 24-вольтные 40-миллиметровые вентиляторы появятся только во втором квартале 2023 года, хотя изначально их запуск планировался на четвёртый квартал 2022 года. Другие новинки Noctua, включая настольный и белые вентиляторы, придётся ждать не менее полугода.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Обзор системы жидкостного охлаждения ID-Cooling DashFlow 240 Basic Black
Все системы охлаждения Noctua, совместимые с Socket AM4, уже имеют или получат поддержку Socket AM5
Noctua рассказала, как правильно наносить термопасту на процессор Ryzen 7000
EK Water Blocks выпустила радиатор EK-Quantum Convection M.2 NVMe для SSD — от 32 евро
Zalman анонсировала радиальный кулер CNPS80G Rev.3 высотой 50 мм
Британские облака Google и Oracle пострадали из-за аномальной жары
Рубрики: Новости Hardware, системы охлаждения,
Теги: noctua, кулеры, охлаждение
noctua, кулеры, охлаждение
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор системы жидкостного охлаждения ID-Cooling DashFlow 240 Basic Black 31
10 браузеров для ПК, о существовании которых вы вряд ли догадывались 20
Обзор смартфона Google Pixel 6a: не вспоминай о Nexus 18
Overwatch 2 — новая жизнь старой игры. Рецензия 10

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Немецкий авиаперевозчик запретил пассажирам самолётов использовать трекеры AirTag
Выяснилось, почему видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 такие огромные и откуда взялись слухи об энергопотреблении в 600 Вт
В этом месяце впервые за три года состоится запуск сверхтяжёлой ракеты SpaceX Falcon Heavy
«Это безумие»: средневековое приключение A Plague Tale: Requiem оказалось на удивление требовательным к современному железу
NASA восстановило работоспособность лунного спутника CAPSTONE
«Мы ещё не закончили»: 30-летие легендарной серии файтингов Mortal Kombat отметили ностальгическим видео 6 ч.
Softline объявила о разделении российской и нероссийской частей бизнеса 7 ч.
Исходный код BIOS для чипсетов Intel Alder Lake предположительно утёк в Сеть 7 ч.
Новая статья: Overwatch 2 — новая жизнь старой игры. Рецензия 17 ч.
Meta сообщила о возможной утечке данных около 1 млн пользователей Facebook 18 ч.
Анонс Steam-версии Crash Bandicoot 4: It’s About Time и тизер новой части серии спрятали на коробке из-под пиццы 20 ч.
DLSS на страже FPS: разработчик Atomic Heart рассказал о Denuvo, оптимизации на консолях и продолжительности 22 ч.
Разработку новых Silent Hill подтвердил неожиданный источник 23 ч.
Toyota сообщила о возможной утечке данных 296 тысяч клиентов сервиса T-Connect 24 ч.
У приложения Meta Horizon Worlds так много проблем, что им не пользуются даже разработчики 24 ч.
Аналитики TrendForce оценили потенциальные последствия новых санкций США против Китая 2 ч.
В плане ремонтопригодности смартфон Pixel 7 Pro не стал лучше своего предшественника 4 ч.
Производители чипов памяти пытаются противостоять снижению спроса и падению цен 4 ч.
Riavin отзывает почти все выпущенные электромобили из-за возможных проблем с рулевым управлением 6 ч.
Noctua в начале 2023 года выпустит компактный кулер NH-L9a для AM5 и флагманский NH-D15 нового поколения 6 ч.
Дополнительные экспортные ограничения США не смогут ухудшить положение NVIDIA на китайском рынке 10 ч.
Google планирует продать более 8 млн смартфонов Pixel 7 — компания намерена удвоить продажи 20 ч.
Google запустила оптоволоконный подводный кабель Grace Hopper — между США и Европой появился канал на 350 Тбит/с 23 ч.
Власти США ввели новые ограничения на экспорт чипов в Китай — под подозрением 31 компания 23 ч.
Учёные обнаружили пару звёзд, в которой малая поглощает большую 23 ч.