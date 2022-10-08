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Riavin отзывает почти все выпущенные электромобили из-за возможных проблем с рулевым управлением

Rivian Automotive в пятницу объявила об отзыве около 13 тыс. электромобилей в связи с потенциальной технической проблемой, из-за которой водитель может потерять управление. Отзыву подлежат электромобили, выпущенные в 2021 и 2022 гг., пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.

Источник изображения: Rivian

Источник изображения: Rivian

Автопроизводитель пояснил, что решение об отзыве было принято после того, как было обнаружено, что фиксатор, соединяющай верхний рычаг управления и поворотный кулак, мог быть неправильно установлен. По словам представителя компании, в некоторых случаях это может привести к потере контроля над рулевым управлением. Впрочем, никаких травм водителей из-за этого дефекта не зафиксировано. В настоящее время Rivian выпускает три электрические модели: пикап Rivian R1T, кроссовер Rivian R1S и коммерческий фургон.

Rivian заявила, что разослала по электронной почте письма об отзыве всем клиентам, которых может коснуться эта проблема. «Безопасность наших клиентов всегда будет нашим главным приоритетом, и мы стремимся как можно быстрее устранить эту проблему на всех автомобилях с дефектом», — сообщили в компании.

Это третий отзыв в истории компании, запустившей производство электромобилей в конце прошлого года. В мае Rivian отозвала около 500 электромобилей в связи с потенциальной проблемой с подушками безопасности для пассажиров, а в августе было отозвано свыше 200 машин из-за проблем с креплением ремней безопасности.

Что касается этого отзыва, то Rivian заявила, что финансовые последствия от него будут незначительными, и пообещала провести ревизию всех отозванных автомобилей в течение 30 дней.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: rivian, электромобиль, отзыв продукции
rivian, электромобиль, отзыв продукции
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