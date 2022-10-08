Riavin отзывает почти все выпущенные электромобили из-за возможных проблем с рулевым управлением

Rivian Automotive в пятницу объявила об отзыве около 13 тыс. электромобилей в связи с потенциальной технической проблемой, из-за которой водитель может потерять управление. Отзыву подлежат электромобили, выпущенные в 2021 и 2022 гг., пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.

Автопроизводитель пояснил, что решение об отзыве было принято после того, как было обнаружено, что фиксатор, соединяющай верхний рычаг управления и поворотный кулак, мог быть неправильно установлен. По словам представителя компании, в некоторых случаях это может привести к потере контроля над рулевым управлением. Впрочем, никаких травм водителей из-за этого дефекта не зафиксировано. В настоящее время Rivian выпускает три электрические модели: пикап Rivian R1T, кроссовер Rivian R1S и коммерческий фургон.

Rivian заявила, что разослала по электронной почте письма об отзыве всем клиентам, которых может коснуться эта проблема. «Безопасность наших клиентов всегда будет нашим главным приоритетом, и мы стремимся как можно быстрее устранить эту проблему на всех автомобилях с дефектом», — сообщили в компании.

Это третий отзыв в истории компании, запустившей производство электромобилей в конце прошлого года. В мае Rivian отозвала около 500 электромобилей в связи с потенциальной проблемой с подушками безопасности для пассажиров, а в августе было отозвано свыше 200 машин из-за проблем с креплением ремней безопасности.

Что касается этого отзыва, то Rivian заявила, что финансовые последствия от него будут незначительными, и пообещала провести ревизию всех отозванных автомобилей в течение 30 дней.