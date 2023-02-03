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Curiosity обнаружил на Марсе инопланетный объект — его назвали «Какао»

Американский марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете метеорит. Инопланетный объект имеет около 30 см в ширину и состоит преимущественно из железа и никеля, рассказала команда Curiosity. А ещё у него появилось название — «Какао» (Cacao).

Метеорит «Какао». Источник изображений: twitter.com/MarsCuriosity

Метеорит «Какао». Источник изображений: NASA

Curiosity совершил посадку в марсианском кратере Гейла, имеющем ширину 154 км, в августе 2012 года — проект должен был ответить на вопрос, могла ли в этой области существовать жизнь. Собранных за последние десять лет данных хватило, чтобы склонить учёных к утвердительному ответу: здесь могли находиться потенциально обитаемые озера и ручьи. Вероятно даже, что водораздел сохранялся несколько миллионов лет, и этого могло хватить для развития марсианских микроорганизмов.

Метеорит «Ливан»

Метеорит «Ливан»

Признаки самих микробов Curiosity искать не пытается — эта работа поручена роверу Perseverance, который в феврале 2021 года сел в другом марсианском кратере Езеро. С сентября 2014 года Curiosity поднимается по склонам горы Шарп, огромного массива, который возвышается на 5,5 км над кратером Гейла. Недавно аппарат добрался до богатых сульфатами отложений, сформировавшихся в относительно сухих условиях — возможно, эти камни помогут учёным понять, как кратер Гейла и вообще Марс смогли превратиться из относительно тёплого и влажного места в теперешнюю холодную пустыню.

Метеорит «Яичный камень»

Метеорит «Яичный камень»

К настоящему моменту Curiosity преодолел по поверхности Марса 29,47 км, и ранее он уже натыкался на метеориты. В 2014 году марсоход нашёл свой первый инопланетный объект, получивший впоследствии название «Ливан» (Lebanon) — его размер составляет около 2,1 м, а в 2016 году нашёлся метеорит, которому дали имя «Яичный камень» (Egg Rock).

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: curiosity, марс, метеорит
curiosity, марс, метеорит
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