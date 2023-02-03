Смартфон Vivo X90 Pro, анонсированный для Китая в ноябре прошлого года, вышел на международный рынок. Устройство примечательно 1-дюймовым 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX989, который позволяет получать качественные снимки при слабом освещении. Компанию ему составил базовый Vivo X90, то есть без приставки «Pro». А вот ещё более продвинутый Vivo X90 Pro+ так и остался эксклюзивным предложением для Китая.

С анонсом международных версий флагманов Vivo поразительно немногословна в отношении даты их выхода в продажу вне Китая. Зато точно известно, что дебютирует смартфон в Малайзии, где X90 будет стоить эквивалент $869, а X90 Pro — $1174. Старшая модель — не первый смартфон с 1-дюймовым сенсором: ранее Sony IMX989 получили Xiaomi 12S Ultra и Xiaomi 13 Pro, но ни один из них пока не вышел в международную продажу. И это делает смартфон от Vivo более интересным.

Помимо большого сенсора, производитель установил на смартфоны линейки чип V2, который помогает снизить шумы при съёмке, улучшая качество в условиях слабого освещения и обеспечивая более естественный вид при выборе HDR-формата. Программные функции камеры включают кинематографический эффект Cine-flare Portrait с бликами объектива и Miniature Effect в стиле tilt-shift.

Модель Vivo X90 Pro также может похвастаться дополнительной 50-мегапиксельной камерой с эквивалентным фокусным расстоянием 50 мм для портретной съёмки и 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. Смартфоны X90 и X90 Pro работают на процессоре MediaTek Dimensity 9200 и предлагают 8 или 12 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт на встроенном накопителе. Поддерживаются проводная зарядка мощностью 120 Вт, а у Pro-версии есть и беспроводная на 50 Вт — первая полностью заряжает аккумулятор за полчаса. OLED-дисплей у каждой из моделей имеет диагональ 6,78 дюйма при разрешении 2800 × 1260 пикселей (формат QHD+) и частотой обновления 120 Гц. Международная версия доступна только в чёрном цвете с текстурой под веганскую кожу на задней крышке. Корпус обладает защитой по стандарту IP68.