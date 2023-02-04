Обновленный интерфейс Bing с искусственным интеллектом ненадолго показался пользователям

Microsoft решила применить на практике уникальные возможности ИИ-бота ChatGPT, интегрировав его в свою поисковую службу Bing — для этого компания сблизилась с разработавшей её OpenAI. По счастливой случайности пользователям Bing удалось ненадолго увидеть, каким может стать поиск нового формата.

Студент по имени Оуэн Инь (Owen Yin) установил Bing в качестве домашней страницы для браузера Microsoft Edge, и в какой-то момент загрузился обновлённый интерфейс — парень не предпринимал каких-то действий, чтобы открыть поиск в новом формате, и через пару минут служба вернулась к традиционному интерфейсу, пишет The Verge.

Господин Инь рассказал, что этой пары минут ему хватило, чтобы кратко протестировать возможности поиска с участием ИИ: бот не только отвечает на вопросы, но и сам задаёт их в разговорной манере. Кроме того, обновлённый Bing приводит источники, и это важно: языковые модели вроде ChatGPT не сообщают, откуда берут данные, а значит полученная от них информация надёжной считаться не может. О новом формате поиска от Microsoft рассказали и другие пользователи платформы — они тоже видели этот интерфейс не дольше пары минут.

Рядом со стандартной строкой поиска появилась новая опция «Чат», при открытии которого система приветствовала пользователей «нового механизма ответов на основа искусственного интеллекта». Bing предложил «Задавать сложные вопросы», «Получать ответы лучше» и «Черпать творческое вдохновение», но предупредил, что платформа работает на основе искусственного интеллекта, поэтому возможны «сюрпризы и ошибки».