Представлено волшебное «пение» пространства вокруг одной из самых красивых звёзд Млечного Пути

Проект SYSTEM Sounds представил волшебное «пение» пространства вокруг одной из самых красивых звёзд нашей галактики — цефеиды RS Кормы (RS Puppis). Эта звезда переменной яркости окружена облаками пыли, в которых её свет рассеивается волнами. Такая картина достойна кисти художника и, как оказалось, нотной тетради композитора. Привязав на изображении яркость к громкости звука и высоту тона к направлению, картину удалось превратить в симфонию.

Это не первый проект SYSTEM Sounds. Ранее мы могли послушать «ужасающе» звуки чёрной дыры. С одной стороны, подобные проекты несут на себе груз просветительских задач, привлекая к познанию мира своей яркостью. Но в этом есть также научная цель. Перевод изображений в звуковой ряд помогает обнаруживать трудно различимые детали, включая поиск закономерностей и отсеивание шума. Например, понижение частоты звучания магнитосферы Ганимеда, записанной зондом «Юнона», помогло улучшить анализ происходящих там процессов.

Снимок пространства вокруг звезды RS Кормы был сделан телескопом «Хаббл». «Сонификация» перевела изображение пространства в волшебное стереофоническое звучание, которое по мере сужения круга к звезде становится всё громче, завершаясь единым слиянием звуков.

Выбор для этих целей одной из цефеид — звёзд переменной яркости — был сделан не случайно. За счёт чёткой периодичности в смене яркости мы можем точно знать о её настоящей светимости и, тем самым, легко рассчитывать расстояние до таких звёзд. Это настоящие маяки в ближней к нам Вселенной. Перевод света в звук даёт больше информации о таких звёздах, а в таких случаях данных много никогда не бывает. Во всяком случае, это просто красиво.