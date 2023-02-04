Через поисковую рекламу в Google ведётся массированная вирусная атака — компания пообещала разобраться

Поиск дистрибутивов популярных программ через Google всегда был сопряжён с некоторым риском, но в последние дни киберпреступники значительно активизировались — ссылки на ресурсы с вредоносными загрузками показываются в рекламном блоке над органической поисковой выдачей. Сама же Google видимых действий не предпринимает, пишет Ars Techinca со ссылкой на информацию от организации Spamhaus.
По ссылкам в рекламе открываются сайты, с которых скачиваются поддельные установочные файлы таких известных программ как Adobe Reader, GIMP, Microsoft Teams, OBS, Slack, Tor, MSI Afterburner и Thunderbird. В реальности компьютеры заражаются вирусами семейств AuroraStealer, IcedID, Meta* Stealer, RedLine Stealer, Vidar, Formbook и Xloader. Ранее эти вредоносы распространялись через фишинговые кампании и спам, но за последний месяц киберпреступники облюбовали рекламную платформу Google Ads, демонстрирующую объявления в поисковой выдаче.
Вредоносы используют сложные механизмы виртуализации, что усложняет их обнаружение, и отправляют по нескольку HTTP-запросов на разные адреса, только один из которых принадлежит настоящему управляющему серверу — серверы же размещаются у общедоступных облачных провайдеров, включая Azure, Tucows, Choopa и Namecheap.
Представитель Google заявил, что киберпреступники часто используют сложных механизмы маскировки вредоносной активности, и компания за последние годы «запустила новые политики сертификации», направленные на проверку рекламодателей. О всплеске мошеннических действий в последние дни компания осведомлена — борьба с ними у неё в приоритете.
* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
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