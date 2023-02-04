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Процессоры Intel Xeon W-2400 для рабочих станций появятся в продаже в марте, модели Xeon W-3400 — в апреле

Компания Intel в середине текущего месяца представит новую платформу Expert 1S Workstation для рабочих станций, пишет портал Wccftech. В её составе будут анонсированы процессоры Xeon W-3400 и Xeon W-2400, чипсет W790 для материнских плат, а также материнские платы с процессорным разъёмом LGA 4677. Часть новых решений появится в продаже уже в марте, однако более подробно познакомиться с ними можно будет ещё в феврале, когда появятся их обзоры.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Хотя формально новые процессоры и будут относиться к серии Xeon с кодовым именем Sapphire Rapids, в каком-то смысле их можно назвать последователями позабытой серии процессоров HEDT класса Core-X, которую Intel не обновляла более трёх лет.

Модельный ряд Xeon W-3400. Источник изображения: HXL

Модельный ряд Xeon W-3400. Источник изображения: HXL

Характеристики процессоров Xeon W-3400 и Xeon W-2400 уже давно известны. Первые смогут предложить от 12 до 56 ядер с поддержкой от 24 до 112 виртуальных потоков и будут работать на частоте до 4,8 ГГц. Эти процессоры получат от 30 до 105 Мбайт кеш-памяти L3 и будут обладать номинальным показателем TDP от 220 до 350 Вт. Часть моделей при этом предложит разблокированный множитель, что позволит проводить их ручной разгон. Новинки будут поддерживать установку до 4 Тбайт восьмиканальной ОЗУ стандартов DDR5-4400 и DDR5-4800, а также получат поддержку 112 линий PCIe 5.0.

Модельный ряд Xeon W-2400. Источник изображения: HXL

Модельный ряд Xeon W-2400. Источник изображения: HXL

Серия Xeon W-2400 будет представлена моделями с количеством ядер от 6 до 24, которые будут поддерживать от 12 до 48 виртуальных потоков. Они получат от 15 до 45 Мбайт кеш-памяти L3 и будут работать на частоте до 4,8 ГГц. Показатель номинального TDP этих моделей будет варьироваться от 110 до 225 Вт. Часть из них также получит разблокированный множитель. Данные чипы будут поддерживать установку до 2 Тбайт четырёхканальной оперативной памяти стандартов DDR5-4400 и DDR5-4800, а также обеспечат поддержку 64 линий PCIe 5.0.

По данным Wccftech, анонс новой платформы Intel Expert 1S Workstation состоится 15 февраля. Компания снимет запрет на публикацию обзоров новых чипов 22 февраля. Все процессоры серии Xeon W-2400 вместе с материнскими платами на чипсете W790 поступят в продажу с 8 по 22 марта. А релиз моделей Xeon W-3400 состоится с 12 по 26 апреля.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры,
Теги: hedt, xeon, sapphire rapids, процессоры, рабочие станции
hedt, xeon, sapphire rapids, процессоры, рабочие станции
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