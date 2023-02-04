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NVIDIA исправила ошибку, из-за которой Discord замедлял работу видеокарт

NVIDIA доложила о выпуске обновления, которое решает недавно обнаруженную проблему: запущенный в фоновом режиме клиент Discord снижал тактовую частоту некоторых видеокарт. Обновление загружается автоматически при входе в Windows, и большинству пользователей не придётся тратить время на манипуляции с драйверами или другим ПО.

Проблема, в частности, затронула системы с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 3060 Ti и предположительно была вызвана недавним обновлением Discord. Ошибка мешала видеокартам выходить на максимальные тактовые частоты — разница была около 200 МГц. В результате падала производительность в играх, что, конечно, критично, поскольку Discord был создан как раз для геймеров.

Источник изображения: twitter.com/nvidiacc

Источник изображения: twitter.com/nvidiacc

Ошибка закрывается в формате обновления профиля приложения, уточнили в NVIDIA. Ранее её можно было исправить и вручную, но рецепт был относительно сложным: требовалось загрузить программу GeForce 3D Profile Manager, а затем произвести экспорт, редактирование и последующий импорт профиля. Неопытным пользователям осуществлять все эти действия производитель не рекомендовал, а теперь всё это делается автоматически.

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Рубрики: Новости Software, Драйверы, IM-клиенты,
Теги: nvidia, discord, ошибка
nvidia, discord, ошибка
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