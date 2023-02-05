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В браузере Google Chrome 110 появилась поддержка NVIDIA RTX Video Super Resolution

Технологии апскейлинга NVIDIA вскоре перейдут на новый уровень и будут использоваться для повышения качества потокового онлайн-видео благодаря возможностям графики RTX. Компания объявила, что технология RTX Video Super Resolution (VSR) откроет возможности ИИ-масштабирования видео до формата 4K с помощью интернет-браузеров Chrome и Edge.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Упомянутое нововведение реализовано в браузере Chrome 110.0.5481.77, ранняя стабильная версия которого стала доступна ограниченному числу пользователей на этой неделе. Стабильная общедоступная версия обозревателя будет выпущена 7 февраля. Согласно имеющимся данным, в Chrome 110 уже реализована поддержка этой технологии, но для её функционирования потребуется установить новый драйвер. Также отмечается, что технология RTX VSR будет работать только в том случае, если пользователи включили соответствующую опцию через панель управления NVIDIA.

Разработчики из NVIDIA продемонстрировали, как RTX VSR работает при просмотре видео на YouTube, но, вероятно, она найдёт более широкое применение. С технической точки зрения не должно возникнуть каких-либо сложностей с тем, чтобы RTX VSR работала в потоковом игровом сервисе GeForce Now или в сервисах потокового вещания, таких как Netflix. В теории это позволит воспроизводить 4K-видео из оригинала с разрешением 1080p.

Источник отмечает, что на данный момент подтверждена работоспособность технологии RTX VSR с видеокартами GeForce RTX 30 и RTX 40. Также известно, что ускорители серии RTX 20 получат поддержку RTX VSR позднее. Новая функция начнёт работать после того, как NVIDIA выпустит соответствующий драйвер, что должно произойти в конце февраля.

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Рубрики: Новости Software, Браузеры,
Теги: chrome, rtx vsr, nvidia
chrome, rtx vsr, nvidia
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