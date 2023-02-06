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Tekken 8 на финале турнира Tekken World Tour 2022: новый персонаж, геймплей и закрытая «альфа»

Издательство Bandai Namco и разработчики из Bandai Namco Studios в рамках финала киберспортивного турнира Tekken World Tour 2022 подтвердили нового персонажа для файтинга Tekken 8 и рассказали о геймплейных механиках.

Источник изображения: Bandai Namco

Источник изображения: Bandai Namco

Как стало известно, к списку бойцов на запуске Tekken 8 присоединится хладнокровная Нина Уильямс — уроженка Ирландии, бесшумный убийца, агент спецслужб и шпионка, которая появлялась во всех основных играх серии.

В прикреплённом ниже двухминутном трейлере вдобавок к обновлённому дизайну Нина демонстрирует владение огнестрельным оружием (парные пистолеты), боевыми искусствами и спецприёмы.

Что касается рассказа о геймплейных механиках Tekken 8, то его на протяжении почти 37 минут вели исполнительный директор Кацухиро Харада (Katsuhiro Harada) и режиссёр игры Кохэй Икеда (Kohei Ikeda).

Разработчики поделились подробностями обновлённых систем Rage и Heat, механики восстановления здоровья во время боя и упрощённой схемы управления. Ролик включает новые кадры игрового процесса и доступен с английскими субтитрами.

Победителем Tekken World Tour 2022 стал пакистанский игрок Атиф Батт (Atif Butt), победивший в финале оппонента из Южной Кореи. Bandai Namco уже подтвердила, что планирует провести Tekken World Tour 2023, причём целиком офлайн.

Tekken 8 разрабатывается для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Сроки выхода не уточняются. Закрытая «альфа» игры будет доступна участникам японского турнира EVO Japan 2023, который пройдёт с 31 марта по 2 апреля.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: tekken 8, bandai namco studios, bandai namco, файтинг
tekken 8, bandai namco studios, bandai namco, файтинг
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