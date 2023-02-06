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Рынок российского музыкального стриминга сократился на 30–50 %

В России в 2022 году из-за ухода крупных зарубежных сервисов, таких как Spotify, Apple Music и YouTube Music, впервые в истории наблюдений сократился рынок музыкального стриминга, сообщил «Коммерсантъ». Это привело к снижению доходов артистов, так как оставшиеся площадки предлагают менее выгодные контракты, и к тому же снизилась стоимость одного прослушивания.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

По оценке InterMedia, российский рынок музыкального стриминга сократился на 30–50 % до 5–7 млрд рублей. Годом ранее его объём оценивался в 9,5 млрд рублей. Главный редактор InterMedia Евгений Сафронов считает, что основными причинами спада являются «уход или сокращение активности ведущих стриминговых сервисов, компаний-мейджоров, платёжных систем, выезд из страны значительного количества активных пользователей». Он также отметил, что российскими площадками используется экосистемная модель (суперподписка), в которой не предусмотрен отдельный учёт дохода от стриминга.

Источник «Коммерсанта» в одном из крупных цифровых дистрибуторов музыки подтвердил оценку InterMedia. Он отметил, что часть пользователей перешла на отечественные сервисы, хотя многие используют бесплатные пробные периоды и переходят с одного сервиса на другой. На спрос на отечественные стриминги также повлияла потеря части зарубежных каталогов, добавил собеседник издания.

Гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов считает важным то, что ранее выпущенные музыкальные каталоги по-прежнему доступны для потребителей, а основатель дистрибутора Multiza Андрей Воляник отметил ежемесячный рост числа прослушиваний на российских площадках. «Но доходность от одного прослушивания существенно снижается, что обусловлено сокращением средней стоимости подписки, бесплатных промо-периодов и акций», — говорит эксперт.

В свою очередь руководитель российского музыкального сервиса «МТС Music» Максим Петровский заявил о росте рынка на 20 %. А в «Яндекс.Музыке» сообщили, что на конец третьего квартала 2022 года количество подписчиков «Яндекс Плюса» выросло на 53 % до 15,8 млн. В сервисе «Звук» (входит в подписку «Прайм» «Сбера») тоже зафиксировали рост аудитории в прошлом году, составивший 30 %.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Проигрыватели аудио и видео,
Теги: музыкальный сервис, стриминг музыки, россия
музыкальный сервис, стриминг музыки, россия
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