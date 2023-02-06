ASUS обновила ноутбук-трансформер Vivobook 13 Slate OLED чипами Pentium N200 и Core i3-N300, у которых нет P-ядер

Компания ASUS представила обновлённую версию ноутбука-трансформера Vivobook 13 Slate OLED (T3304). Выпущенная в 2021 году модель Vivobook 13 Slate OLED предлагала четырёхъядерный процессор Intel Pentium Silver N6000 с тактовой частотой 1,1 ГГц. Обновлённая модель предлагает новые чипы Intel Pentium N200 и Intel Core i3-N300.

В основе Intel Pentium N200 имеет четыре E-ядра (Gracemont) с максимальной частотой 3,7 ГГц без поддержки многопоточности. Чип имеет 6 Мбайт кеш-памяти, а также оснащён встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics, работающим на частоте 750 МГц. Процессор Intel Core i3-N300 имеет восемь таких же ядер, работающих на частоте до 3,8 ГГц. Он тоже имеет 6 Мбайт кеш-памяти и оснащён встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics с частотой 1,25 ГГц.

Обновлённая модель Vivobook 13 Slate OLED (T3304) получила более скоростную оперативную память LPDDR5 — в предыдущей модели использовалась LPDDR4X. Однако объём памяти не изменился: можно выбрать 4 или 8 Гбайт ОЗУ. Для хранения данных может использоваться флеш-модуль eMMC ёмкостью 128 / 256 Гбайт или твердотельный накопитель M.2 NVMe PCIe 3.0 ёмкостью до 512 Гбайт.

Vivobook 13 Slate OLED (T3304) оснащён 13,3-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 × 1080 точек) и соотношением сторон 16:9. Он обладает пиковой яркостью 550 кд/м2, 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и поддержкой технологии Dolby Vision, что подтверждается сертификатом Pantone Validated. Кроме того, для него заявляется соответствие стандарту DisplayHDR True Black 500 и сертификация компаний SGS и TÜV Rheinland, свидетельствующая о пониженном (на 70 %) уровне вредного излучения в синей части спектра, что снижает утомление глаз во время продолжительной работы.

Экран поддерживает ввод электронным пером ASUS Pen 2.0, соответствующего стандарту MPP 2.0 и способного распознавать 4096 уровней давления, а также силу нажатия от 5 до 350 г. Для более тонкой подстройки можно использовать один из четырёх комплектых наконечников с разной жёсткостью (2H, H, HB и B).

В оснащение Vivobook 13 Slate OLED (T3304) также входят четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos, камера с ИК-подсветкой с поддержкой разрешения Full HD и ИИ-технологией снижения шума. Также указывается поддержка беспроводных стандартов Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.2, наличие двух портов USB 3.2 Gen2 Type-C с поддержкой подключения внешних дисплеев и технологии Power Delivery, аудиоразъём, слот для карт памяти microSD. Vivobook 13 Slate OLED (T3304) поставляется с отсоединяемой клавиатурой.

Питается новинка от аккумулятора на 50 Вт·ч. В комплект поставки включён блок питания мощностью 65 Вт. Производитель указывает, что зарядка батареи до 60 % занимает всего 39 минут. Вес обновлённого Vivobook 13 Slate OLED (T3304) без клавиатуры составляет 800 граммов (1,3 кг вместе с клавиатурой и подставкой).