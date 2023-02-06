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Gigabyte представила Aorus Gen5 10000 — SSD со скоростью до 10 Гбайт/с и огромным радиатором, который не везде влезет

Компания Gigabyte раскрыла полные характеристики твердотельных накопителей Aorus Gen5 10000 ёмкостью 1 и 2 Тбайт стандарта PCIe 5.0. Каждый из SSD поставляется с большим радиатором охлаждения M.2 Thermal Guard XTREME. Как выяснилось, данная система охлаждения несовместима со многими материнскими платами даже от самой Gigabyte.

Источник изображений: Gigabyte

Источник изображений: Gigabyte

О том, что Gigabyte собирается выпустить накопители Aorus Gen5 10000, стало известно ещё в августе прошлого года. Тогда производитель поделился скриншотом программы CrystalDiskMark, согласно которому SSD обеспечивает скорость последовательного чтения почти в 12 500 Мбайт/с, а последовательной записи — на уровне 10 000 Мбайт/с. К сожалению, финальная версия этих накопителей такие скорости не предложит. Модель ёмкостью 2 Тбайт обеспечивает скорость последовательного чтения только до 10 000 Мбайт/с и записи до 9500 Мбайт/с, а для модели ёмкостью 1 Тбайт заявляется скорость чтения до 9500 Мбайт/с и записи до 8500 Мбайт/с.

В основе Aorus Gen5 10000 используются 232-слойные чипы флеш-памяти Micron 3D TLC NAND и контроллер Phison E26 с поддержкой протокола NVMe 2.0. Модель ёмкостью 1 Тбайт оснащена кеш-памятью LPDDR4 объёмом 2 Гбайт, у модели ёмкостью 2 Тбайт имеется 4 Гбайт кеш-памяти. Производитель указывает для новинок до 1,6 млн часов работы на отказ. У младшей модели заявлен ресурс в 700 TBW (терабайт перезаписанной информации), у старшей модели — вдвое больше.

Под нагрузкой накопитель потребляет менее 11 Вт питания. Производитель рекомендует использовать вместе с накопителем комплектную систему охлаждения M.2 Thermal Guard XTREME, поскольку она не допускает троттлинг. Вместе с радиатором охлаждения рабочая температура SSD удерживается у отметки в 60 градусов по Цельсию.

Проблема в том, что указанный радиатор несовместим со многими материнскими платами, в том числе и от Gigabyte. Компания даже опубликовала список своих моделей плат, с которыми несовместима указанная система охлаждения. Владельцам тех же моделей плат Gigabyte и Aorus в формфакторе Mini-ITX для процессоров AMD и Intel следует сразу забыть о возможности использования комплектной системы охлаждения накопителей Aorus Gen5 10000.

Компания «очень рекомендует» использовать модели плат Z790 Aorus Xtreme, Z790 Aorus Master, Z790 Aero G, X670E Aorus Xtreme и X670E Aorus Master. Кроме того, производитель советует для «максимальной эффективности пассивного охлаждения» SSD использовать в компьютере СЖО для центрального процессора, чтобы было больше места под установку накопителя.

О стоимости SSD Aorus Gen5 10000 стандарта PCIe 5.0 производитель ничего не сообщил.

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Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры,
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