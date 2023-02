Объявлена дата выхода лавкрафтианской метроидвании The Last Case of Benedict Fox — 16 минут геймплея и демоверсия в Steam

Издательство Rogue Games и разработчики из польской студии Plot Twist объявили точную дату выхода своей фантасмагоричной метроидвании The Last Case of Benedict Fox, вдохновлённой творчеством Говарда Лавкрафта (Howard Lovecraft).

Напомним, The Last Case of Benedict Fox была представлена на шоу Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 в прошлом июне и до недавнего времени ожидалась к релизу на протяжении весны 2023 года.

Как стало известно, The Last Case of Benedict Fox выйдет 27 апреля на PC (Steam, EGS), Xbox One, Xbox Series X и S, а также в сервисе Game Pass (PC и Xbox). По случаю анонса было представлено 16 минут геймплея с комментариями разработчика.

События игры начнутся в Бостоне образца 1925 года. Геймерам в роли детектива-самоучки Бенедикта Фокса предстоит раскрыть тайну своей семьи, исследуя потусторонний мир и сражаясь с запертым в собственном теле демоном.

The Last Case of Benedict Fox сочетает метроидванию с боевой системой в духе Souls-игр. Обещают глубокий сюжет, прокачку через татуировки и возможность заглянуть в воспоминания погибших. В Steam до 13 февраля доступна демоверсия.