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Объявлена дата выхода лавкрафтианской метроидвании The Last Case of Benedict Fox — 16 минут геймплея и демоверсия в Steam

Издательство Rogue Games и разработчики из польской студии Plot Twist объявили точную дату выхода своей фантасмагоричной метроидвании The Last Case of Benedict Fox, вдохновлённой творчеством Говарда Лавкрафта (Howard Lovecraft).

Источник изображения: Rogue Games

Источник изображения: Rogue Games

Напомним, The Last Case of Benedict Fox была представлена на шоу Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 в прошлом июне и до недавнего времени ожидалась к релизу на протяжении весны 2023 года.

Как стало известно, The Last Case of Benedict Fox выйдет 27 апреля на PC (Steam, EGS), Xbox One, Xbox Series X и S, а также в сервисе Game Pass (PC и Xbox). По случаю анонса было представлено 16 минут геймплея с комментариями разработчика.

События игры начнутся в Бостоне образца 1925 года. Геймерам в роли детектива-самоучки Бенедикта Фокса предстоит раскрыть тайну своей семьи, исследуя потусторонний мир и сражаясь с запертым в собственном теле демоном.

The Last Case of Benedict Fox сочетает метроидванию с боевой системой в духе Souls-игр. Обещают глубокий сюжет, прокачку через татуировки и возможность заглянуть в воспоминания погибших. В Steam до 13 февраля доступна демоверсия.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Платформер, Анонс, Xbox,
Теги: the last case of benedict fox, plot twist, rogue games, экшен-платформер, метроидвания
the last case of benedict fox, plot twist, rogue games, экшен-платформер, метроидвания
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