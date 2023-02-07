«Объём работы поражает»: игроки остались в восторге от сравнения Hogwarts Legacy с фильмами о Гарри Поттере

Испанский блогер ElAnalistaDeBits опубликовал на своём YouTube-канале ролик со сравнением локаций в фэнтезийной ролевой игре Hogwarts Legacy и фильмах из франшизы «Гарри Поттер», разворачивающихся в том же мире.

Напомним, в Hogwarts Legacy геймерам достанется роль нового студента школы чародейства и волшебства Хогвартс образца 1890-х годов, тогда как события кино охватывают период в самом конце XX века.

Вдобавок к поправкам на временной промежуток разработчикам Hogwarts Legacy из студии Avalanche Software приходилось заботиться о связанности локаций в открытом мире, чего создателям фильмов делать не приходилось.

В связи с перечисленными ограничениями многие локации, представленные в Hogwarts Legacy, выглядят не совсем так, как в кино о Гарри Поттере, но несомненно узнаются. Некоторые же места практически не отличаются.

Зрителей сравнение привело в восторг (1,5 тыс. лайков на 50 дизлайков). Несмотря на разночтения между игрой и кино, разработчики Hogwarts Legacy явно старались при воссоздании Хогвартса. «Объём работы поражает», — говорит Marius Merchiers.

Детализацию волшебного мира хвалили и в первых обзорах Hogwarts Legacy. Средняя оценка проекта Avalanche Software на сайте агрегатора Metacritic составляет от 82 (PC) до 89 (Xbox Series X и S) из 100 %.

Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, 4 апреля — на PS4 и Xbox One, а 25 июля — на Nintendo Switch. Для предзаказавших расширенное издание игра открывается уже сегодня, 7 февраля.