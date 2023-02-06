Первые оценки и 25 минут прохождения Hogwarts Legacy: фэнтезийная RPG в мире «Гарри Поттера» очаровала журналистов, но не до конца

Как и было обещано, 6 февраля западные игровые порталы опубликовали свои рецензии на фэнтезийную ролевую игру Hogwarts Legacy от Warner Bros. Games и разработчиков из Avalanche Software. IGN также показал первые 25 минут прохождения.

К моменту публикации у Hogwarts Legacy на сайте Metacritic собралось более 60 обзоров: на версию для PS5 пришлось 42 материала (средняя оценка — 86 %), на Xbox Series X и S — 13 (89 %), а на PC — восемь (83 %). Средний рейтинг игры — 86 %.

События Hogwarts Legacy разворачиваются в XIX веке. Геймерам достанется роль нового студента школы чародейства и волшебства Хогвартс, который обладает даром к древней магии и таит в себе опасный секрет.

Рецензенты хвалят редактор героя, запоминающихся персонажей, детализацию мира, живописность локаций, отсылки для фанатов франшизы, крепкую боевую систему, обилие механик, занятий и секретов, а также разнообразие головоломок.

В минусы проекту записали слабый основной сюжет, поверхностные ролевые элементы, малое разнообразие врагов, типичность открытого мира, не всегда удачные побочные задания, отсутствие квиддича и проблемы с производительностью.

Журналисты сходятся во мнении, что у Avalanche Software получилась одна из лучших (не без недостатков) игр во вселенной «Гарри Поттера», которая закладывает надёжную основу для будущих проектов по франшизе.

Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, 4 апреля — на PS4 и Xbox One, а 25 июля — на Nintendo Switch. Ранний доступ для обладателей расширенного издания откроется уже завтра, 7 февраля.