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SpaceX отправила на орбиту 4,5-тонный спутник связи Hispasat Amazonas Nexus, к которому добавили модуль для военных США

Сегодня в 04:32 по московскому времени компания SpaceX совершила успешный запуск спутника Amazonas Nexus испанского телеком-оператора Hispasat, планирующего экспансию на американских континентах. Дополнительно спутник оснащён аппаратурой для военно-космических сил США.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Ракета Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал после задержки на день из-за плохих погодных условий. Спутник отделился от ракеты-носителя 36 минут спустя и начал движение на геостационарную орбиту, путь к которой займёт у него несколько месяцев. Сигнал спутника был успешно принят в 05:26 по Москве.

Через восемь минут после старта первая ступень Falcon 9 совершила посадку на автономный корабль в Атлантическом океане для последующего использования. Ранее компания уже применяла этот ускоритель для вывода спутника телерадиовещания SES-22, лунного посадочного модуля для компании ispace и миссий для доставки на низкую околоземную орбиту спутников Starlink. Это уже 170-я посадка ступеней ракет SpaceX орбитального класса, включая миссии Falcon 9 и Falcon Heavy.

Amazonas Nexus с расширенной зоной покрытия призван заменить спутник Amazonas 2 на 61 градусах западной долготы и обеспечивает связь над обеими Америками, Гренландией и над транспортными путями Северной Атлантики вообще, наряду с другими спутниками из группировки, принадлежащей Hispasat. Аппарат построен европейской Thales Alenia Space и обеспечит широкополосной связью Ku-диапазона клиентов Hispasat в море, воздухе и в сельской местности. Для телеметрии и контроля спутник массой 4500 кг использует Ka-диапазон.

Также на борту спутника имеется модуль для американских военных — Pathfinder 2. Это уже третья миссия в рамках проекта Pathfinder, призванная использовать уже существующие коммерческие технологии для обеспечения альтернативной широкополосной связи для нужд военных. Hispasat, Thales, телеком-провайдер Hunter Communications и системный интегратор безопасных сетей связи Airtel, возглавляющий проект, заключили контракт на реализацию проекта ещё в 2020 году. По данным представителя военно-космических сил, выполнение миссии демонстрирует «высокий уровень сотрудничества» между военными и коммерческими игроками.

Дополнительно известно, что Hispasat намерена использовать Amazonas Nexus для расширения присутствия в проектах, связанных с обеспечением экобезопасности — после инвестиций в крупнейший испанский проект лесовосстановления.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, интересности из мира хай-тек, сети и коммуникации, космос, разработка и производство электроники,
Теги: spacex, hispasat
spacex, hispasat
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