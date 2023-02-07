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Для старых батарей электромобилей нашли применение — их превратили в хранилище «зелёной» энергии

Американский стартап B2U Storage Solutions нашёл эффективное применение бывшим в употреблении аккумуляторам для электромобилей. Сотни батарей, объединённые в единую сеть, подключили к местной энергосистеме и используют их в качестве дополнительной системы хранения энергии. По словам B2U Storage Solutions, это позволяет значительно снизить издержки при хранении электроэнергии, полученной от солнечных и ветряных станций.

Источник изображений: Reuters

Источник изображений: Reuters

По словам руководства B2U Storage Solutions, в их распоряжении находится энергоустановка ёмкостью 25 МВт·ч, состоящая из 1300 бывших в употреблении аккумуляторных батарей для электромобилей. Она подключена к солнечной электростанции, расположенной в калифорнийском городе Ланкастер. Как отметил исполнительный директор компании Фриман Холл (Freeman Hall), этот проект по продаже электроэнергии на оптовом рынке считается первым в своём роде, и принёс B2U Storage Solutions в прошлом году $1 млн. Сама компания B2U Storage Solutions была основана в 2019 году при финансовой поддержке японской торговой компании Marubeni Corp.

Хотя технология находится в зачаточном состоянии, в перспективе она позволит задействовать миллионы бывших в употреблении аккумуляторных батарей, появление которых прогнозируется с приходом массовой электрификации транспорта в ближайшие годы. Кроме того, это более экономичный способ использования огромного количества аккумуляторов, необходимых для хранения солнечной и ветровой энергии при пасмурной и безветренной погоде.

Особенность массива аккумуляторных батарей B2U Storage Solutions заключается в том, что автомобильные батареи здесь используются без всяких доработок и изменений. Их просто помещают в небольшие конструкции при сохранении оригинального корпуса. Использование аккумуляторных батарей таким образом позволяет не только продлевать жизнь самим батареям, но также снижать затраты на ресурсы и издержки при эксплуатации таких энергоустановок. По оценкам Холла, такая система, как у B2U, может снизить капитальные затраты на аккумуляторные батареи примерно на 40 %.

«С учётом затраченных сил на создание такого массива, вторая жизнь и повторное использование помогают сделать общий жизненный цикл аккумуляторных батарей более энергоэффективным. Вы получаете максимальную отдачу с такого проекта», — отмечает Холл.

По его словам, со временем аккумуляторные батареи, использующиеся в автомобилях, деградируют и теряют запас ёмкости. Однако они по-прежнему имеют ценность в качестве стационарных хранилищ, к которым предъявляются более мягкие технические требования. Например, те же батареи в энергоустановке B2U были произведены не более 8 лет назад и ранее использовались в электромобилях компаний Honda и Nissan.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, окружающая среда,
Теги: аккумулятор, батарея, зеленая энергетика, сша
аккумулятор, батарея, зеленая энергетика, сша
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