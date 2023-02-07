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«Джеймс Уэбб» различил первые фазы зарождения звёздных скоплений в молодой Вселенной

Космическая обсерватория «Джеймс Уэбб» (JWST) снова показала превосходную чувствительность оборудования. При наблюдении за скоплением галактик SMACS J0723.3-7327 за счёт эффекта гравитационного линзирования удалось получить значительно увеличенные изображения 18 далёких фоновых галактик, в которых удалось разглядеть нечто интересное — ранние области формирования звёздных скоплений в молодой Вселенной.

Нажмите, чтобы увеличить. Источник изображения: NASA, ESA, CSA, STScI.

Нажмите, чтобы увеличить. Источник изображения: NASA, ESA, CSA, STScI.

Изображение одной из самых молодых галактик в исследовании было получено, когда она находилась на временной отметке 680 млн лет после Большого взрыва. По сравнению со снимками, полученными на этом участке неба телескопом «Хаббл», изображения с «Джеймса Уэбба» оказались намного полнее. Так, на увеличенных изображениях 18 галактик в них и рядом с ними «Джеймс Уэбб» проявил области, которые характерны для первой фазы зарождения звёздных скоплений.

Звёздные скопления шаровые и рассеянные представляют собой группы звёзд с общим происхождением и общей гравитационной динамикой. Изучение таких образований много даёт для создания эволюционных моделей как звёзд, так и галактик. Воочию увидеть этапы зарождения первых таких объектов во Вселенной — это крайне познавательный опыт и благодаря новому космическому телескопу он будет ещё не раз повторён.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос,
Теги: джеймс уэбб, телескоп, астрономия
джеймс уэбб, телескоп, астрономия
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