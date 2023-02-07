В работе Microsoft Outlook и Teams снова произошёл сбой

Microsoft сообщила, что расследует причины сбоя, из-за которого некоторые пользователи корпоративного мессенджера Teams и службы электронной почты Outlook лишились возможности работать с этими сервисами. К настоящему моменту доступ к ресурсам начал восстанавливаться.

Компания сообщила, что возможности работать с почтой на платформе Outlook.com лишились преимущественно пользователи из североамериканского региона — не исключались также сбои в работе связанных служб: мессенджера Teams и календаря. Проблема была выявлена 7 февраля в 4:04 по Гринвичу (7:04 мск) — она быстро распространилась за пределы Северной Америки, и жалобы стали поступать из Австрии, Великобритании, Израиля и Индии.

Далее Microsoft заявила, что приступила к перезапуску элементов североамериканской инфраструктуры, в результате у пострадавших от сбоя пользователей начал возвращаться доступ к сервисам. Неделю назад на ресурсах компании наблюдались более серьёзные неисправности — тогда они затронули Microsoft 365, Outlook, Teams Azure, GitHub, Microsoft Store и даже Minecraft. На восстановление их работоспособности ушли несколько часов.